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Обзор матча "Карпаты" – "Шахтер" – 0:3 https://www.segodnya.ua/img/article/11196/16_main.1520196014.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11196/16_tn.1520196014.jpg Новости Лидеры чемпионата Украины добыли уверенную победу

Обзор матча "Карпаты" – "Шахтер" – 0:3

Лидеры чемпионата Украины добыли уверенную победу

В 22 туре чемпионата Украины сегодня во Львове борющиеся за выживание "Карпаты" принимали лидера Премьер-лиги донецкий "Шахтер". 

После безголевого первого тайма, во второй половине игры гости расставили все по своим местам.

Счет подопечные Паулу Фонсеки открыли на 56-й минуте. Марлос здорово обыгрался с Феррейрой и пробил, голкипер львовян Пидкивка среагировал на удар, но на добивание первым успел Бернард.

Удволил преимущество гостей точный удар Патрика в левый угол. А точку в матче поставил Исмаили, после заброса Марлоса.

"Карпаты" – "Шахтер" – 0:3

Голы: Бернард (56), Патрик (70), Исмаили (82)

Напомним, что сегодня в Киеве "Динамо" добыло волевую победу над луганской "Зарей". Киевляне дважды уступали в счете, однако сумели вырвать победу в компенсированное время.

Сегодня в матче за шестое место в турнирной таблице, дающее право бороться за медали и попадание в еврокубки, "Мариуполь"  на своем поле минимально обыграл "Олимпик" – 1:0. Победный гол за хозяев в первом тайме забил Болбат.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Карпаты Львов

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