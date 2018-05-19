Обзор матча "Карпаты" – "Сталь" – 3:0

Львовяне отправили каменский клуб в Первую лигу

В матче 32-го тура чемпионата Украины по футболу сошлись львовские "Карпаты" и каменская "Сталь". Хозяева добыли уверенную победу, которая их оставила в Премьер-лиге, а вот каменский клуб занял последнее место в УПЛ и понизиться в классе.

"Карпаты" – "Сталь" – 3:0

Голы: Лебеденко (37), Мякушко (61), Швед (78)

"Карпаты": Шевченко, Лебеденко, Федецкий, Мирошниченко, Вербный, Мякушко, Голодюк (Клец, 74), Швед, Гуцуляк, Ременюк (Варгас, 62), Ди Франко (Стасишин, 82)

"Сталь": Пеньков, Джонатан, Ощипко (Климчук, 54), Эберт, Якимив, Копытов, Месхи, Мысык, Малакян (Задерака, 45), Тиаго Ромуло (Кныш, 73), Кузик.

Предупреждения: Ощипко (4), Гуцуляк (44), Ди Франко (52), Джонатан (84), Клец (90+1)

Удаление: Джонатан (84)

Надо сказать, что "Черноморец" и "Зирка" проведут переходные матчи. Одесситы встретятся со второй командой Первой лиги. А клуб из Кропивницкого сыграет с бронзовым призером Первой лиги.

Напомним, сегодня пройдет дерби в УПЛ между "Динамо" и "Шахтером". Трансляция "Динамо" – "Шахтер" доступна на нашем сайте в виде текстового онлайна.