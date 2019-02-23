Обзор матча "Львов" – "Черноморец" – 0:1 в УПЛ//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/18c/b81/5c718cb819443.jpeg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/18c/b81/5c718cb819443.jpeg2019-02-23T20:14:09+02:00Новости
Одесский клуб улучшил свои шансы в борьбе за место в Премьер-лиге
Одесситы обыграли "Львов" в гостях
Обзор матча "Львов" – "Черноморец" – 0:1 в УПЛ
Одесский клуб улучшил свои шансы в борьбе за место в Премьер-лиге
Сегодня в поединке 19 тура украинской Премьер-лиги одесский "Черноморец" на выезде добыл минимальную победу над "Львовом" – 1:0. Победный гол в первом тайме забил нападающий "моряков" Виталий Гошкодеря.
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