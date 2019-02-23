Обзор матча "Львов" – "Черноморец" – 0:1 в УПЛ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/18c/b81/5c718cb819443.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/18c/b81/5c718cb819443.jpeg 2019-02-23T20:14:09+02:00 Новости Одесский клуб улучшил свои шансы в борьбе за место в Премьер-лиге

Сегодня в поединке 19 тура украинской Премьер-лиги одесский "Черноморец" на выезде добыл минимальную победу над "Львовом" – 1:0. Победный гол в первом тайме забил нападающий "моряков" Виталий Гошкодеря.

"Львов" – "Черноморец" – 0:1

Гол: Гошкодеря (33)

"Львов": Сарнавский, Приймак, Парамонов, Насонов, Борзенко, Адамюк, Липе Велозу, Альваро Луиc (Янчак, 73), Сабино (Кадина, 69), Педро Витор, Кауе (Пернамбуко, 60).

"Черноморец": Литовченко, Голиков, Гошкодеря, Грачев, Мищенко, Рыжук, Аржанов (Павлов, 90+1), Танчик, Морозенко (Мусолитин, 85), Бабенко, Чорний (Коваль, 76).

Предупреждения: Липе Велозу (56), Адамюк (57), Парамонов (59), Сабино (65), Приймак (84) – Бабенко (17), Аржанов (59), Коваль (83).

Обзор матча "Львов" – "Черноморец" – 0:1:

Напомним, что сегодня уже был сыгран один матч в чемпионате Украины. На своем поле "Мариуполь" добыл волевую победу над "Олимпиком", благодаря двум пенальти.

Центральный матч тура будет сыгран в понедельник, когда лидер сезона "Шахтер" встретится с третьей командой в таблице ЧУ "Александрией". Накануне поединка свое мнение о матче в комментарии segodnya.ua высказал наставник "Николаева" Сергей Шищенко.