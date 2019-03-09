Обзор матча "Мариуполь" – "Черноморец" в УПЛ//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3d2/57a/5c83d257a60a2.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3d2/57a/5c83d257a60a2.jpg2019-03-09T16:49:18+02:00Новости
Команды расписали безголевую ничью в чемпионате Украины
В Мариуполе без голов
Обзор матча "Мариуполь" – "Черноморец" в УПЛ
Команды расписали безголевую ничью в чемпионате Украины
Сегодня стартовал 21-й тура первого этапа чемпионата Украины по футболу. В первомматче тура встречались команды с разными турнирными задачами - "Мариуполь" принимал "Черноморец". Приазовцы стараются попасть в первую шестерку, которая поведет борьбу за медали и еврокубки. А вот "моряки" должны набирать очки, чтобы избежать вылета в Первую лигу.
Матч не выдался фееричным на голевые моменты. А команды на двоих нанесли всего четыре удара в створ ворот. В итоге, сухая ничья.
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