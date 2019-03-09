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Сегодня, 16:49
Обзор матча "Мариуполь" – "Черноморец" в УПЛ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3d2/57a/5c83d257a60a2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3d2/57a/5c83d257a60a2.jpg Новости Команды расписали безголевую ничью в чемпионате Украины
В Мариуполе без голов
В Мариуполе без голов

Обзор матча "Мариуполь" – "Черноморец" в УПЛ

Команды расписали безголевую ничью в чемпионате Украины

Сегодня стартовал 21-й тура первого этапа чемпионата Украины по футболу. В первом матче тура встречались команды с разными турнирными задачами - "Мариуполь" принимал "Черноморец". Приазовцы стараются попасть в первую шестерку, которая поведет борьбу за медали и еврокубки. А вот "моряки" должны набирать очки, чтобы избежать вылета в Первую лигу. 

Матч не выдался фееричным на голевые моменты. А команды на двоих нанесли всего четыре удара в створ ворот. В итоге, сухая ничья.

"Мариуполь" – "Черноморец" – 0:0

"Мариуполь": Худжамов, Полегенько, Чоботенко, Яворский, Демири, Федорчук (Мишнев, 65), Игнатенко, Пихаленок, Вакула (Сикан, 86), Зубков (Тищенко, 81), Борячук

"Черноморец": Литовченко, Рыжук, Грачев, Мищенко, Бабенко, Чорний (Вильхамссон, 72), Гошкодеря, Танчик, Морозенко, Голиков, Аржанов (Павлов, 90)

Предупреждения: Игнатенко (90+4) – Мищенко (49), Голиков (90)

Обзор матча "Мариуполь" – "Черноморец"

В последнем туре первого этапа украинской Премьер-лиги "Черноморец" 16 марта примет "Александрию" (начало – в 14:00), а "Мариуполь" на следующий день на выезде сыграет с "Карпатами" (17:00).
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Источник: Сегодня|Спорт
футбол, чемпионат Украины, ФК Мариуполь, Черноморец Одесса
 
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