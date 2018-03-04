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Обзор матча "Мариуполь" – "Олимпик" – 1:0 https://www.segodnya.ua/img/article/11195/79_main.1520181171.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11195/79_tn.1520181171.jpg Новости Поединок за место в первой шестерке чемпионата Украины

Обзор матча "Мариуполь" – "Олимпик" – 1:0

Поединок за место в первой шестерке чемпионата Украины

В 22-м туре чемпионата Украины встречались команды, которые вели очную борьбу за попадание в первую шестерку команд, которая на втором этапе Премьер-лиги будет вести борьбу за медали и место в зоне Лиги чемпионов. "Мариуполь" на своем поле принимал донецкий "Олимпик". Судьбу встречи решил один мяч, который в первом тайме забил полузащитник мариупольского клуба Сергей Болбат.

"Олимпик" остался на седьмой позиции и продолжит борьбу за сохранение прописки в элите. Напомним, согласно регламенту, две худшие команды автоматически вылетают из Премьер-лиги, а еще две – разыграют между собой третью путевку в Первую лигу.

Добавим, что на втором этапе чемпионата все заработанные ранее очки сохраняются.

"Мариуполь" – "Олимпик" – 1:0
Гол: Болбат (29)

"Мариуполь": Худжамов, Демири, Белый, Кирюханцев, Дава, Тотовицкий, Дедечко, Болбат, Мишнев, Чурко (Тищенко, 68), Борячук (Диденко, 61).

"Олимпик": Махарадзе, Кулинич, Немчанинов, Очигава, Доронин, Пасич (Щедрый, 46), Вакуленко (Хомутов, 46), Вукович, Пасич (Леонидас, 72), Мищенко, Беленький.

Напомним, что из-за сильного снегопада поединок "Зирка" – "Александрия" перенесли на вторник, 6 марта.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, ФК Мариуполь, Олимпик Донецк

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