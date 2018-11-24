Обзор матча "Мариуполь" – "Ворскла" – 1:0

Победный гол хозяева забили во втором тайме

В субботу, 24 ноября, в матче 16 тура украинской Премьер-лиги "Мариуполь" на своем поле принимал полтавскую "Ворсклу".

В первом тайме больше доминировали гости, создавая напряжение у ворот Гальчука. А после перерыва игра выровнялась и хозяевам удалось открыть счет. На 57-й минуте точно пробил Зубков. В дальнейшем обе команды старались больше думать об атаке, чем об обороне, однако голов больше в матче забито не было.

"Мариуполь" – "Ворскла" – 1:0

Гол: Зубков (57)



"Мариуполь": Гальчук, Чоботенко, Яворский, Демири, Игнатенко, Мишнев, Пихаленок (Белый, 85), Полегенько, Борячук (Чурко, 78), Зубков, Вакула (Горбунов, 90).



"Ворскла": Шуст, Сакив, Чижов (Даллку, 55), Артур Батиста (Ребенок, 46), Чеснаков, Шарпар, Скляр, Сапай (Сергийчук, 81), Пердута, Кулач, Коломоец.



Предупреждения: Вакула (29), Игнатенко (47), Демири (59), Яворский (88) – Сапай (51), Скляр (66), Шарпар (68).

Обзор матча "Мариуполь" – "Ворскла":

Напомним, что ранее в стартовом матче 16 тура чемпионата Украины "Шахтер" в Харькове сыграл вничью с ФК "Львов" – 0:0.