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Обзор матча "Мариуполь" – "Ворскла" – 1:0 https://www.segodnya.ua/img/article/11919/31_main.1543072748.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11919/31_tn.1543072748.jpg Новости Победный гол хозяева забили во втором тайме
Перед матчем. Фото ФК &quot;Ворскла&quot;
Перед матчем. Фото ФК "Ворскла"

Обзор матча "Мариуполь" – "Ворскла" – 1:0

Победный гол хозяева забили во втором тайме

В субботу, 24 ноября, в матче 16 тура украинской Премьер-лиги "Мариуполь" на своем поле принимал полтавскую "Ворсклу". 

В первом тайме больше доминировали гости, создавая напряжение у ворот Гальчука. А после перерыва игра выровнялась и хозяевам удалось открыть счет. На 57-й минуте точно пробил Зубков. В дальнейшем обе команды старались больше думать об атаке, чем об обороне, однако голов больше в матче забито не было.

"Мариуполь" – "Ворскла" – 1:0
Гол: Зубков (57)

"Мариуполь": Гальчук, Чоботенко, Яворский, Демири, Игнатенко, Мишнев, Пихаленок (Белый, 85), Полегенько, Борячук (Чурко, 78), Зубков, Вакула (Горбунов, 90).

"Ворскла": Шуст, Сакив, Чижов (Даллку, 55), Артур Батиста (Ребенок, 46), Чеснаков, Шарпар, Скляр, Сапай (Сергийчук, 81), Пердута, Кулач, Коломоец.

Предупреждения: Вакула (29), Игнатенко (47), Демири (59), Яворский (88) – Сапай (51), Скляр (66), Шарпар (68).

Обзор матча "Мариуполь" – "Ворскла":

Напомним, что ранее в стартовом матче 16 тура чемпионата Украины "Шахтер" в Харькове сыграл вничью с ФК "Львов" – 0:0.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, ФК Мариуполь, Ворскла Полтава
 
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