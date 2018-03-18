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Обзор матча "Шахтер" – "Мариуполь" – 3:0 https://www.segodnya.ua/img/article/11234/20_main.1521395362.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11234/20_tn.1521395362.jpg Новости Донецкий клуб добыл очередную победу в Премьер-лиге

Обзор матча "Шахтер" – "Мариуполь" – 3:0

Донецкий клуб добыл очередную победу в Премьер-лиге

В воскресенье, 18 марта, в поединке 24 тура чемпионата Украины по футболу в Харькове встречались "Шахтер" и "Мариуполь".

Донецкий клуб добыл уверенную победу, забив соперникам три мяча. Счет открыл в середине первого тайма Исмаили, а потом мариупольцам "в раздевалку" забил еще и Марлос.

После перерыва в ворота экс-голкипера "горняков" Худжамова влетел и третий мяч. Его автором стал Фред.

"Шахтер" – "Мариуполь" – 3:0
Голы: Исмаили (27), Марлос (45+3), Фред (67)

"Шахтер": Пятов, Хочолава, Бутко, Ракицкий, Исмаили, Степаненко (Дентиньо, 70), Марлос (Зубков, 82), Алан Патрик, Фред, Тайсон, Феррейра.

"Мариуполь": Худжамов, Неплях, Дава, Яворский, Насонов, Белый, Мишнев, Тищенко, Демири (Быков, 79), Дедечко (Авагимян, 69), Диденко.

Напомним, что сегодня еще сыграет ближайший преследователь донецкого клуба киевское "Динамо". На "Олимпийском" в 19:30 начнется матч "Динамо" – "Ворскла", список трансляций поединка.

Сегодня также "Заря" обыграла "Верес" и вышла на третье место в турнирной таблице чемпионата Украины.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, ФК Мариуполь
 
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