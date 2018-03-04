  • Александрия
  • Верес
  • Ворскла
  • Динамо
  • Заря
  • Зирка
  • Карпаты
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Сталь
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 18:39  Версия для печати  Отправить другу
×
Обзор матча "Сталь" – "Верес" – 0:1 https://www.segodnya.ua/img/article/11195/80_main.1520181586.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11195/80_tn.1520181586.jpg Новости Победу ровенскому клубу принес гол Кулиша

Обзор матча "Сталь" – "Верес" – 0:1

Победу ровенскому клубу принес гол Кулиша

В последнем туре первого этапа чемпионата Украины по футболу аутсайдер Премьер-лиги каменская "Сталь" принимала ровенский "Верес", который ведет борьбу за попадание в еврокубки. 

Гости сумели пополнить свой очковый багаж, одержав минимальную победу. После обрезки в и быстрой контратаки гол забил Кулиш.

Напомним, что на втором этапе чемпионата все заработанные ранее очки сохраняются.

"Сталь" – "Верес" – 0:1
Гол: Кулиш (30)

"Сталь": Пеньков, Джонатан, Грачев, 22. Даниелян (Якимов, 59), Ощипко, Мысык, Климчук (Хоцяновский, 81), Копытов (Нуриев, 46), Месхи, Задерака, Кузык.

"Верес": Сарнавский, Адамюк, Лукьянчук, Борзенко, Каменюка, Каленчук, Кулиш, Кожанов, Западня (Пепи, 75), Карасюк, Степанюк (Морейра, 90).

Ранее мы писали, что в матче за шестое место, дающее право бороться за медали и попадание в еврокубки, "Мариуполь"  на своем поле минимально обыграл "Олимпик" – 1:0.

Напомним, что из-за сильного снегопада в Кропивницком поединок "Зирка" – "Александрия" перенесли на вторник, 6 марта.
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Сталь Каменское, Верес Ровно

Добавить комментарий:

Ваш комментарий (осталось символов: 1000)
Написать модератору
Правила комментирования на сайте Сегодня.ua
Подписка:     

 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2018 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"