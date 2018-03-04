Обзор матча "Сталь" – "Верес" – 0:1

Победу ровенскому клубу принес гол Кулиша

В последнем туре первого этапа чемпионата Украины по футболу аутсайдер Премьер-лиги каменская "Сталь" принимала ровенский "Верес", который ведет борьбу за попадание в еврокубки.

Гости сумели пополнить свой очковый багаж, одержав минимальную победу. После обрезки в и быстрой контратаки гол забил Кулиш.

Напомним, что на втором этапе чемпионата все заработанные ранее очки сохраняются.

"Сталь" – "Верес" – 0:1

Гол: Кулиш (30)

"Сталь": Пеньков, Джонатан, Грачев, 22. Даниелян (Якимов, 59), Ощипко, Мысык, Климчук (Хоцяновский, 81), Копытов (Нуриев, 46), Месхи, Задерака, Кузык.

"Верес": Сарнавский, Адамюк, Лукьянчук, Борзенко, Каменюка, Каленчук, Кулиш, Кожанов, Западня (Пепи, 75), Карасюк, Степанюк (Морейра, 90).

Ранее мы писали, что в матче за шестое место, дающее право бороться за медали и попадание в еврокубки, "Мариуполь" на своем поле минимально обыграл "Олимпик" – 1:0.

Напомним, что из-за сильного снегопада в Кропивницком поединок "Зирка" – "Александрия" перенесли на вторник, 6 марта.