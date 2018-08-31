Обзор матча "Ворскла" – "Черноморец" – 2:1

Полтавчане победили благодаря автоголу

Сегодня в стартовом матче 7 тура чемпионата Украины по футболу полтавская "Ворскла" на своем поле обыграла одесский "Черноморец". Полтавчане в первом тайме не реализовали пенальти, а вырвали победу лишь перед финальным свистком, когда Рыжук срезал мяч в собственные ворота.

Благодаря третьей в сезоне победе полтавчане догнали "моряков" в турнирной таблице Премьер-лиги.

"Ворскла" – "Черноморец" – 2:1

Голы: Кулач (49), Рыжук (87, авт.) – Чорний (63)

"Ворскла": Шуст, Ард. Даллку, Чижов, Артур Батиста, Шарпар, Скляр (Габелок, 74), Ребенок, Пердута, Кобахидзе, Кулач (Сергийчук, 90+3), Коломоец (Николас Карека, 68).

"Черноморец": Литовченко, Грачев, Трубочкин, Смирнов, Рыжук, Романюк, Мусолитин (Татарков, 60), Савченко, Леонов (Карноза, 46), Диденко, (Коваль, 80), Чорний.

Напомним, что сегодня полтавская "Ворскла" узнала соперников по групповому этапу Лиги Европы. Полтавчане сыграют против лондонского "Арсенала", лиссабонского "Спортинга" и "Карабаха" (Адагам, Азербайджан): календарь "Ворсклы" в Лиге Европы.