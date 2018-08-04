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Обзор матча "Ворскла" – "Львов" – 1:0 https://www.segodnya.ua/img/article/11600/20_main.1533400585.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11600/20_tn.1533400585.jpg Новости Победу полтавчанам принес бразилец Карека

Обзор матча "Ворскла" – "Львов" – 1:0

Победу полтавчанам принес бразилец Карека

В субботу, 4 августа, состоялся матч третьего тура чемпионата Украины по футболу, в котором полтавская "Ворскла" минимально обыграла ФК "Львов". Героями встречи стали Богдан Шуст и Николас Карека. Голкипер полтавчан в первом тайме отбил пенальти, а бразильский новичок принес победу "Ворскле", забив гол перед финальным свистком.

"Ворскла" – "Львов" – 1:0

Гол: Карека (83)

"Ворскла": Шуст, Мартыненко, Чижов (Чеснаков, 52), Кадимян (Габелок, 80), Шарпар, Ребенок, Пердута, Кравченко, Кобахидзе, Кулач (Карека, 70), Коломоец.

"Львов": Бандура, Адамюк, Приймак, Парамонов, Голиков, Воронин, Западня (Тейлор, 66), Каленчук, Бруно, Аугусто (Жулио Сезар, 78), Панамби (Янчак, 67).

Незабитый пенальти: Бруно (29)

Предупреждения: Коломоец (70), Кадимян(76), Карека (90+4) – Голиков (44).

Удаления: Коломоец (90, второе предупреждение) – Голиков (89, второе предупреждение).

Напомним, что в пятницу состоялся центральный матч третьего тура чемпионата Украины – киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" (1:0). 
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Ворскла Полтава, ФК Львов
 
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