Обзор матча "Заря" – "Черноморец" – 1:1

Рафаэль и Савченко забили по голу за свои команды

4 августа в матче третьего тура чемпионата Украины по футболу сошлись луганская "Заря" и "Черноморец" из Одессы. Команды завершили поединок вничью. Оба гола были забиты после стандартов За луганчан голом отметился Рафаэль, за "моряков" отличился Савченко.

"Заря" – "Черноморец" – 1:1



Голы: Рафаэль (23) – Савченко (59)



"Заря": Махарадзе, Вернидуб, Гордиенко, Сваток, Арвеладзе (Харатин, 54), Чеберко, Хомченовский (Кабаев, 63), Силас, Каменюка, Караваев, Рафаэль (Леднев, 80).

"Черноморец": Литовченко, Грачев, Рыжук, Смирнов, Трубочкин (Ярмоленко, 84), Бабенко, Романюк, Савченко, (Карноза, 89), Штогрин, Чорний, Татарков (Леонов, 81).

Предупреждения: Чеберко (88) – Грачев (52)

Интересно, что перед самим стартом сезона клубы украинской Премьер-лиги путем голосования определяли команду, которая заменит снявшуюся "Полтаву" и станет 12-й в элитном дивизионе страны. Среди претендентов были только "Черноморец" и "Зирка". В итоге выбор команд пал на одесский клуб: "Черноморец" возвращается в Премьер-лигу.

Напомним, что "Черноморец" смог вернуться в Премьер-лигу после того, как "Полтава" объявила о роспуске команды.

Ранее мы писали, что в пятницу состоялся центральный матч третьего тура чемпионата Украины – киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" (1:0)