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Обзор матча "Заря" – "Черноморец" – 1:1 https://www.segodnya.ua/img/article/11600/37_main.1533411067.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11600/37_tn.1533411067.jpg Новости Рафаэль и Савченко забили по голу за свои команды

Обзор матча "Заря" – "Черноморец" – 1:1

Рафаэль и Савченко забили по голу за свои команды

4 августа в матче третьего тура чемпионата Украины по футболу сошлись луганская "Заря" и "Черноморец" из Одессы. Команды завершили поединок вничью. Оба гола были забиты после стандартов За луганчан голом отметился Рафаэль, за "моряков" отличился Савченко.

"Заря" – "Черноморец" – 1:1

Голы: Рафаэль (23) – Савченко (59)

"Заря": Махарадзе, Вернидуб, Гордиенко, Сваток, Арвеладзе (Харатин, 54), Чеберко, Хомченовский (Кабаев, 63), Силас, Каменюка, Караваев, Рафаэль (Леднев, 80).

"Черноморец": Литовченко, Грачев, Рыжук, Смирнов, Трубочкин (Ярмоленко, 84), Бабенко, Романюк, Савченко, (Карноза, 89), Штогрин, Чорний, Татарков (Леонов, 81).

Предупреждения: Чеберко (88) – Грачев (52)

Интересно, что перед самим стартом сезона клубы украинской Премьер-лиги путем голосования определяли команду, которая заменит снявшуюся "Полтаву" и станет 12-й в элитном дивизионе страны. Среди претендентов были только "Черноморец" и "Зирка". В итоге выбор команд пал на одесский клуб: "Черноморец" возвращается в Премьер-лигу.

Напомним, что "Черноморец" смог вернуться в Премьер-лигу после того, как "Полтава" объявила о роспуске команды

Ранее мы писали, что в пятницу состоялся центральный матч третьего тура чемпионата Украины – киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" (1:0) 
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Заря Луганск, Черноморец Одесса
 
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