  • Александрия
  • Верес
  • Ворскла
  • Динамо
  • Заря
  • Зирка
  • Карпаты
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Сталь
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 22:06  Версия для печати  Отправить другу
×
Обзор матча "Заря" – "Динамо" – 0:1 https://www.segodnya.ua/img/article/11379/42_main.1526238371.png https://www.segodnya.ua/img/article/11379/42_tn.1526238371.png Новости Победу киевлянам принес гол Вербича

Обзор матча "Заря" – "Динамо" – 0:1

Победу киевлянам принес гол Вербича

В воскресенье, 13 мая, в Запорожье состоялся матч 31 тура чемпионата Украины по футболу. Луганская "Заря" принимала киевское "Динамо". Гости добыли минимальную победу благодаря голу во втором тайме Вербича. Голевая передача на счету Беседина.

"Заря" – "Динамо" – 0:1
Голы: Вербич (68)

"Заря": Лунин, Гордиенко, Сваток, Чеберко, Харатин, Силас, Кочергин, (Чечер, 67), Громов, Караваев, Лунев, Фопала.

"Динамо": Бойко, Кадар, Бурда, Миколенко, Кендзера, Цыганков, Шепелев (Ротань, 88), Гармаш, Вербич, Беседин, Шапаренко.

Предупреждения: Гордиенко (15), Харатин (27), Силас (40) Кочергин (60), Чечер (77) – Беседин (81), Кадар (84).

В параллельном матче "Шахтер" обыграл "Верес" и досрочно стал чемпионом Украины. А "Динамо" завоевало серебряные медали. Что касается "Зари", то луганчанам подсобил "Мариуполь", который отобрал очки у "Ворсклы". Теперь через неделю в Полтаве состоится матч за бронзовые медали. "Заре" обязательно нужно побеждать, а "Ворсклу" устроит ничья.

"Мариуполь" же гарантировал себе участие в Лиге Европы.
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Заря Луганск
 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2018 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"