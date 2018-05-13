Обзор матча "Заря" – "Динамо" – 0:1

Победу киевлянам принес гол Вербича

В воскресенье, 13 мая, в Запорожье состоялся матч 31 тура чемпионата Украины по футболу. Луганская "Заря" принимала киевское "Динамо". Гости добыли минимальную победу благодаря голу во втором тайме Вербича. Голевая передача на счету Беседина.

"Заря" – "Динамо" – 0:1

Голы: Вербич (68)

"Заря": Лунин, Гордиенко, Сваток, Чеберко, Харатин, Силас, Кочергин, (Чечер, 67), Громов, Караваев, Лунев, Фопала.

"Динамо": Бойко, Кадар, Бурда, Миколенко, Кендзера, Цыганков, Шепелев (Ротань, 88), Гармаш, Вербич, Беседин, Шапаренко.

Предупреждения: Гордиенко (15), Харатин (27), Силас (40) Кочергин (60), Чечер (77) – Беседин (81), Кадар (84).

В параллельном матче "Шахтер" обыграл "Верес" и досрочно стал чемпионом Украины. А "Динамо" завоевало серебряные медали. Что касается "Зари", то луганчанам подсобил "Мариуполь", который отобрал очки у "Ворсклы". Теперь через неделю в Полтаве состоится матч за бронзовые медали. "Заре" обязательно нужно побеждать, а "Ворсклу" устроит ничья.

"Мариуполь" же гарантировал себе участие в Лиге Европы.