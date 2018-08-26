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Обзор матчей 6 тура чемпионата Украины по футболу https://www.segodnya.ua/img/article/11656/37_main.1535297522.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11656/37_tn.1535297522.jpg Новости "Шахтер" побеждает в донецком дерби, "Динамо" теряет очки
Донецкое дерби. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Донецкое дерби. Фото ФК "Шахтер"

Обзор матчей 6 тура чемпионата Украины по футболу

"Шахтер" побеждает в донецком дерби, "Динамо" теряет очки

В эти выходные в чемпионате Украины по футболу играются поединки 6 тура. Действующий чемпион "Шахтер" в донецком дерби обыграл "Олимпик", а вице-чемпион "Динамо" потеряло очки в Одессе. Расписание и результаты шестого тура украинской Премьер-лиги.

"Олимпик" – "Шахтер" – 2:5

Голы: Г. Пасич (19), Данченко (76, авт.) – Марлос (11), Мораес (17, 33, 75), Степаненко (42)

"Олимпик": Кринский, Гришко, Сондей, Снурницын, Е. Пасич, Г. Пасич, Морозенко (Максим Тейшейра, 60), Ксенз (Балашов, 72), Кольцов, Зубейко, Дегтярев.

"Шахтер": Пятов, Хочолава, Ракицкий, Исмаили, Степаненко (Майкон Барберан, 62), Данченко, Марлос, Алан Патрик (Коваленко, 79), Веллингтон Нем (Фернандо, 72), Тайсон, Жуниор Мораес.


"Александрия" – "Ворскла" – 2:0

Голы: Банада (15, 17)

"Александрия": Панькив, Банада, Бондаренко, Шендрик, Микицей, Цуриков, Протасов, (Шастал, 73), Ковалец (Ситало, 85), Запорожан, Задерака (Полярус, 55), Пономарь.

"Ворскла": Шуст, Мартыненко (Ард. Даллку, 36), Чижов, Артур Батиста, Шарпар, Ребенок, Пердута, Кравченко (Габелок, 71), Кобахидзе (Кадимян, 62), Коломоец, Николас Карека.


"Черноморец" – "Динамо" – 1:1

Голы: Грачев (84) – Русин (60)

"Черноморец": Литовченко, Трубочкин, Грачев, Смирнов, Рыжук, Бабенко, Савченко (Карноза, 74), Романюк, Леонов (Мусолитин, 81), Диденко (Коваль, 71), Чорний.

"Динамо": Бойко, Шабанов, Бурда, Миколенко (Вербич, 46), Морозюк, Шепелев, Сидклей, Цыганков (Витор Буэно, 64), Андриевский, Че Че, Русин (Супряга, 82).
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, премьер-лига
 
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