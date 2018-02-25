"Олимпик" обыграл аутсайдера и вошел в топ-шестерку чемпионата Украины

В 21 туре чемпионата Украины в Киеве "Олимпик" всухую обыграл "Сталь" – 2:0

В матче 21 тура украинской Премьер-лиги "Олимпик" обыграл "Сталь". Поединок прошел в воскресенье в Киеве на стадионе "Динамо" и завершился со счетом 2:0 в пользу команды Романа Санжара.

Оба мяча были забиты во втором тайме. Руслан Кисиль забил с игры на 66-й минуте, а через десять минут Станислав Беленький реализовал 11-метровый.

После этого матча в активе "Олимпика" стало 28 очков – команда замыrает первую шестерку в таблице чемпионата Украины. "Сталь" с 15-ю очками остается на последней позиции в таблице.

"Олимпик" – "Сталь" – 2:0 (0:0)

Голы: Руслан Кисиль (66), Станислав Беленький (75, с пенальти)

Желтые карточки: Иллой-Айет (13), Цимбалюк (53), Пасич (56), Кисиль (77) – Джонатан (59), Якимив (80), Ощипко (88)

"Олимпик": 1.Махарадзе-к., 3.Парцвания, 8.Доронин, 32.Эмерсон, 23.Немчанинов (20.Леонидас, 57), 41.Г.Пасич (11.Щедрый, 81), 44.Цымбалюк, 7.Сондей (9.Кисиль, 66), 42.Е.Пасич, 95.Кулинич, 22.Беленький.

"Сталь": 71.Пеньков, 22.Даниелян (97.Якимив, 71), 88.Ощипко, 15.Грачев, 2.Джонатан, 66.Эберт, 94.Задерака-к., 13.Копытов, 17.Кузык, 92.Тиаго (8. Мысык, 54), 11.Климчук (96.Нуриев, 76).