"Олимпик" обыграл чемпионов Молдовы при помощи украинских судей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c75/0aa/5c5c750aacfac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c75/0aa/5c5c750aacfac.jpg 2019-02-07T20:20:00+02:00 Новости Украинский клуб нанес поражение "Шерифу" на сборе в Турции

"Олимпик" во время подготовки к возобновлению сезона провел очередной спарринг на тренировочном сборе в Турции. Соперником команды Вячеслава Шевчука стал чемпион Молдовы – "Шериф" из Тирасполя, за который выступает украинский полузащитник Андрей Близниченко. Матч прошел в четверг и завершился победой "Олимпика" со счетом 2:1. Напомним, что на нашем сайте обновляются все результаты украинских клубов на сборах.

Как отмечает официальный сайт "Шерифа", первый гол "Олимпик" забил с "очень спорного пенальти", а поединок обслуживала украинская бригада арбитров.

Отметим, что до возобновления чемпионата Украины "Олимпик" проведет еще три товарищеских матча в Турции: против словенской "Олимпии" (10 февраля), казахстанского "Тобола" (15 февраля), а также спарринг 13 февраля против соперника, который пока не определен.

Ранее "Ворскла" на сборе проиграла команде из Боснии и Герцеговины. Пятая команда чемпионата Украины пропустила два безответных мяча от боснийского "Железничара".

Также в четверг "Шахтер" на сборе в Турции сыграл вничью с австрийским "Ваккером". Последний спарринг чемпионов Украины завершился со счетом 0:0, а уже 14 февраля команда Паулу Фонсеки сыграет с "Айнтрахтом" в 1/16 финала Лиги Европы в Харькове на стадионе "Металлист".