"Олимпик" обыграл чемпионов Молдовы при помощи украинских судей//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c75/0aa/5c5c750aacfac.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c75/0aa/5c5c750aacfac.jpg2019-02-07T20:20:00+02:00Новости
Украинский клуб нанес поражение "Шерифу" на сборе в Турции
"Олимпик" - "Шериф" - 2:1. Фото fc-sheriff.com
"Олимпик" обыграл чемпионов Молдовы при помощи украинских судей
Украинский клуб нанес поражение "Шерифу" на сборе в Турции
"Олимпик" во время подготовки к возобновлению сезона провел очередной спарринг на тренировочном сборе в Турции. Соперником команды Вячеслава Шевчука стал чемпион Молдовы – "Шериф" из Тирасполя, за который выступает украинский полузащитник Андрей Близниченко. Матч прошел в четверг и завершился победой "Олимпика" со счетом 2:1. Напомним, что на нашем сайте обновляются все результаты украинских клубов на сборах.
Как отмечает официальный сайт "Шерифа", первый гол "Олимпик" забил с "очень спорного пенальти", а поединок обслуживала украинская бригада арбитров.
Отметим, что до возобновления чемпионата Украины "Олимпик" проведет еще три товарищеских матча в Турции: против словенской "Олимпии" (10 февраля), казахстанского "Тобола" (15 февраля), а также спарринг 13 февраля против соперника, который пока не определен.
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
Мы очень надеемся, что Вам нравится наш сайт, и мы каждый день работаем над тем, чтобы сделать его лучше. Для этого нам нужна Ваша помощь. Вы можете анонимно ответить на несколько вопросов.
Это займет у Вас не более 2 минут, после чего Вы сможете продолжить пользование сайтом.