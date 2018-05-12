"Олимпик" отправил "Черноморец" на последнее место в чемпионате Украины

Исход матча "Олимпик" – "Черноморец" решил автогол на 89-й минуте, а донецкий клуб гарантировал себе место в Премьер-лиге на следующий сезон

"Олимпик" минимально обыграл "Черноморец" в матче 31 тура украинской Премьер-лиги. Поединок в субботу прошел в Киеве на стадионе им.Лобановского и завершился со счетом 1:0 в пользу команды Романа Санжара. Единственный гол в концовке поединка на 89-й минуте забил Сергей Люлька – в свои ворота.

Отметим, что "Олимпик" больше владел мячом (54% против 46% у "Черноморца"), чаще бил по воротам (7:2 всего и 4:0 в створ) и подал больше угловых (3:2).

После этого матча в активе "Олимпика" стало 36 очков – команда занимает второе место во второй "шестерке" чемпионата Украины. "Черноморец" опустился на последнее место в турнирной таблице с 26-ю очками. "Олимпик" гарантировал себе место в Премьер-лиге на сезон 2018/2019.

"Олимпик" (Донецк) – "Черноморец" (Одесса) 1:0 (0:0)

Гол: Люлька (89, автогол)

Желтые карточки: Козлов (24), Кулинич (78) – Чорний (17)

"Олимпик": Кичак, Кулинич, Козлов (Немчанинов 64), Вакуленко, Снурницын, Цимбалюк, Пасич, Биленький (Балашов 55), Леонидас (Кисиль 88), Очигава, Сондей

"Черноморец": Новак (Безрук 75), Романюк, Третьяков, Зубейко, Люлька, Гладкий, Татарков, Бобко, Чорний (Матяж 46), Ковалец, Жунич

В параллельном матче "Александрия" на выезде обыграла "Сталь" (2:1), а "Зирка" и "Карпаты" сыграли вничью (1:1).