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"Олимпик" отыграл у "Карпат" два мяча в чемпионате Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11601/38_main.1533484863.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11601/38_tn.1533484863.jpg Новости Во Львове зафиксирована результативная ничья
Фото ФК &quot;Карпаты&quot;
Фото ФК "Карпаты"

"Олимпик" отыграл у "Карпат" два мяча в чемпионате Украины

Во Львове зафиксирована результативная ничья

Львовские "Карпаты" не удержали победу над донецким "Олимпиком" в матче третьего тура чемпионата Украины сезона 2018/2019. Хозяева поля еще в первом тайме установили комфортный для себя счет 2:0 – голами отметились Франсиско Ди Франко и Марьян Швед. Однако удержать победу "львам" не удалось.

В начале второго тайма Антон Кравченко сократил отставание, а за пять минут до финального свистка Максим Тейшейра принес "Олимпику" ничью.

"Карпаты" – "Олимпик" – 2:2
Голы: Ди Франко (32), Швед (36), Кравченко (58), Тейшейра (86)

"Карпаты": Кучинский, Мехремич, Федецкий, Мирошниченко, Лебеденко, Вербный, Мякушко, Карраскаль, Голодюк (Варгас, 58), Швед (Гуцуляк, 73), Ди Франко (Бородай, 77).

"Олимпик": Крынский, Вакуленко, Немчанинов (Пасич, 46), Кравченко, Зубейко, Кольцов (Тейшейра, 46), Сондей, Ксенз (Трояновский, 65), Гришко, Дегтярев, Балашов.

Предупреждения: Лебеденко (19), Пасич (68), Ди Франко (71), Бородай (78), Трояновский (81).

Интересно, что в прошлом сезоне команды с первого раза не смогли доиграть матч во Львове. 3 декабря матч "Карпаты" – "Олимпик" был прерван из-за сильного снегопада. Главный арбитр встречи Катерина Монзуль не разрешила командам начать второй тайм из-за обрушившейся на Львов непогоды.

В перерыве поле не успевали очистить от снега, хотя к уборке подключились даже фанаты. Позже появилось видео, на котором видно, как группа болельщиков соорудила прямо на футбольном поле снеговика.

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Карпаты Львов , Олимпик Донецк
 
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