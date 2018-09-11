"Олимпик" усилился украинцем с опытом игры в Лиге чемпионов и Лиге Европы

Сергей Политыло возвращается в Украину после вояжа в Казахстан и Турцию

Донецкий "Олимпик" объявил о заключении контракта с полузащитником Сергеем Политыло. С хавбеком подписан контракт сроком до 30 ноября 2019 года. Сергей выбрал себе 8-й игровой номер. Ранее 29-летний футболист защищал цвета "Черноморца", "Днестра", "Днепра", "Волыни", "Окжетпеса" (Казахстан) и "Демирспора" (Турция).

Новичок "Олимпика" родился на Волыни, но является воспитанником столичного футбола. Начинал свой путь в РВУФК, а в 17 лет перебрался в Одессу. В составе "Черноморца" стал одним из лучших полузащитников Премьер-лиги, вышел в финал Кубка Украины, после чего получил приглашение перейти в "Днепр". С днепрянами попробовал свои силы в Лиге Европы и квалификации Лиги чемпионов. Поиграл в "Волыни", где был капитаном команды, казахстанском "Окжетпесе", а в последнее время выступал за турецкий "Демирспор".

В свое время привлекался к играм различных юношеских сборных Украины. В украинской Премьер-лиге провел 148 матчей и забил пять голов, два из которых – в ворота "Мариуполя", в матче с которым Политыло может дебютировать в футболке "Олимпика".

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