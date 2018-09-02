"Олимпик" в большинстве на выезде обыграл "Десну"

Исход поединка в Чернигове решил гол Дмитрия Билонога во втором тайме

"Олимпик" обыграл "Десну" в матче седьмого тура украинской Премьер-лиги. Поединок прошел в воскресенье в Чернигове на стадионе им.Гагарина и завершился с минимальным счетом 1:0 в пользу команды Романа Санжара. Эта победа позволила "Олимпику" (9 очков) обойти "Десну" (7 очков) в турнирной таблице чемпионата Украины.

Единственный гол во втором тайме забил 23-летний хавбек "Олимпика" Дмитрий Билоног. Смотрите видео гола:

Хозяева больше контролировали мяч (56% против 44% у "Олимпика"), но не смогли превратить свое преимущество во владении мячом в забитые голы. На 75-й минуте опытный защитник "Десны" Андрей Гитченко получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

В восьмом туре чемпионата Украины (базовая дата – 15 сентября) "Десна" примет киевский "Арсенал", а "Олимпик" сыграет с "Мариуполем".

"Десна" – "Олимпик" – 0:1 (0:0)

Гол: Билоног (54)

Желтые карточки: Огиря (45), Гитченко (55), Филиппов (60), Гитченко (75) – Пасич (39), Дегтярев (57)

Удаление: Гитченко (75, повторное предупреждение)

Позже в воскресенье свой матч чемпионата проведет вице-чемпион. Смотреть онлайн "Динамо" – "Карпаты" можно с 19:30.