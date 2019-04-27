"Олимпик" в драматичном матче добыл волевую победу над "Карпатами"//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cc/482/495/5cc482495df68.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cc/482/495/5cc482495df68.jpg2019-04-27T19:24:54+03:00Новости
Донецкий клуб забил два гола в концовке встречи и обошел львовян в турнирной таблице
"Олимпик" в драматичном матче добыл волевую победу над "Карпатами"
Донецкий клуб забил два гола в концовке встречи и обошел львовян в турнирной таблице
Хозяевам удалось забить быстрый гол. Пасич получил пас в штрафной и пробил точно в угол. Отыгрались львовяне ближе к перерыву. Быстрая контратака завершилась передачей во вратарскую, где Ди Франко отправил мяч в пустые ворота. А в начале второго тайма "Карпаты" вышли вперед и снова после прострела в штрафную, теперь уже Понде завершал атаку.
Нельзя сказать, что пропущенные мячи сильно взбодрили "Олимпик", но фортуна в этот раз была на их стороне. За минуту донецкий клуб перевернул все с ног на голову. Сначала после сброса мяча Дегтярев сравнял счет, а в следующей атаке Матар с линии вратарской головой пробил под перекладину.
Волевая победа "Олимпика" поменяла клуб местами с "Карпатами" в турнирной таблице и теперь львовяне стали ближе в вылету из УПЛ.
"Олимпик" – "Карпаты" – 3:2 Голы: Г. Пасич (9), Дегтярев (83), Матар (84) – Ди Франко (36), Понде (54)
Напомним, что главные матчи Премьер-лиги пройдут в воскресенье. Лидер первенства "Шахтер" без травмированных Марлоса, Майкона, Пятова и Степаненко, а также без дисквалифицированного Тайсона проведет гостевое дерби Донбасса с "Мариуполем". А "Динамо" встретится на выезде с неудобным для себя ФК "Львов", который в последнем матче одолел киевлян на их поле.
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