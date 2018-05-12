"Олимпик" заявил своего 44-летнего президента на матчи чемпионата Украины

Владислав Гельзин возобновит карьеру ради сохранения прописки в Премьер-лиге

Донецкий "Олимпик" внес нападающего Владислава Гельзина в заявку первой команды на матчи чемпионата Украины. Президент клуба получил 10-й номер и может дебютировать в ближайшем матче против одесского "Черноморца".

44-летний Гельзин является рекордсменом чемпионата Украины. В 2015 году он стал самым возрастным футболистом, выходившим на поле в матчах Премьер-лиги. На момент выхода на поле ему было 42 года и 52 дня, а свой предыдущий мат он провел в возрасте 42 лет и 253 дней. В 2016 году Гельзин объявил о завершении карьеры.

Напомним, что "Олимпик" ведет борьбу за сохранение прописки в Премьер-лиге. На данный момент донецкий клуб занимает восьмое место в турнирной таблице второй шестерки чемпионата Украины. Чтобы обезопасить себя от стыковых матчей "Олимпику" нужно финишировать не ниже девятого места.

Добавим, что "Олимпик" не выиграл ни одного матча после разделения чемпионата на две шестерки.

11 мая состоялась жеребьевка матчей плей-офф чемпионата Украины сезона 2017/18 годов. В соответствии с регламентом соревнований команда, занявшая 11-е место в Премьер-лиге, играет два матча плей-офф с командой, которая по итогам сезона заняла второе место в чемпионате Первой лиги.