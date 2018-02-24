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Онлайн 21 тура чемпионата Украины: "Шахтер" и "Динамо" против середняков https://www.segodnya.ua/img/article/11173/54_main.1519470171.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11173/54_tn.1519470171.jpg Новости Расписание и результаты 21 тура Премьер-лиги, турнирная таблица
Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Фото ФК "Шахтер"

Онлайн 21 тура чемпионата Украины: "Шахтер" и "Динамо" против середняков

Расписание и результаты 21 тура Премьер-лиги, турнирная таблица

Лидеры украинского футбола донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" после еврокубковых матчей возвращаются на внутреннюю арену.

В рамках 21 тура Премьер-лиги "горняки" после победы над "Ромой" (2:1) в Лиге чемпионов сыграют с "Зиркой" из Кропивницкого, а динамовцы, узнавшие своего соперника в 1/8 финала Лиги Европы, пожалуют в гости к "Вересу" из Ровного.

Также в воскресенье состоится битва двух претендентов на "бронзу" – луганская "Заря" в Запорожье примет полтавскую "Ворсклу".

Суббота, 24 февраля

14:00 "Черноморец" – "Карпаты" – 0:0 (0:0)
Желтые карточки: Татарков (4), Мамаду Ваг (36), Новак (90+1) – Ди Франко (20), Вербный (30), Сандохадзе (36), Карраскаль (64), Клец (69).
Удаление: Ковалец (28, прямая красная карточка)
Букмекеры: 2.75 – 2.90 – 2.55

14:00 "Александрия" – "Мариуполь" – 1:0 (0:0)
Гол: Гитченко (88)
Желтые карточки: Бухал (14), Цуриков (41), Дедечко (45), Чурко (50)
Букмекеры: 2.40 – 2.90 – 2.95

Воскресенье, 25 февраля

14:00 "Заря" – "Ворскла"
в Запорожье
ТВ: 2+2
Букмекеры: 2.00 – 3.00 – 3.75

14:00 "Олимпик" – "Сталь"
в Киеве
ТВ: Футбол-1, Oll.tv
Букмекеры: 1.40 – 3.80 – 8.00

17:00 "Шахтер" – "Зирка"
в Харькове
ТВ: Футбол-1, Oll.tv
Букмекеры: 1.09 – 7.50 – 20.00

17:00 "Верес" – "Динамо"
во Львове
ТВ: Канал 24
Букмекеры: 8.00 – 4.75 – 1.30

Турнирная таблица:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ШАХТЕР 20 14 3 3 43-18 45
2  ДИНАМО
 20 12 6 2 38-15 42
3  ВОРСКЛА 20 10 4 6 26-18 34
4  ЗАРЯ 20 7 9 4 33-25 30
5  МАРИУПОЛЬ 21 8 5 8 29-27 29
6  ВЕРЕС 20 5 11 4 22-16 26
7  ОЛИМПИК 20 6 7 7 22-25 25
8  АЛЕКСАНДРИЯ 21 4 10 7 19-23 22
9  КАРПАТЫ 21 3 10 8 13-32 19
10  ЗВЕЗДА 20 4 6 10 13-26 18
11  ЧЕРНОМОРЕЦ 21 3 9 9 15-34 18
12  СТАЛЬ 20 3 6 11 15-29 15

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины

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