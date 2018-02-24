Онлайн 21 тура чемпионата Украины: "Шахтер" и "Динамо" против середняков

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Расписание и результаты 21 тура Премьер-лиги, турнирная таблица
Лидеры украинского футбола донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" после еврокубковых матчей возвращаются на внутреннюю арену.
В рамках 21 тура Премьер-лиги "горняки" после победы над "Ромой" (2:1) в Лиге чемпионов сыграют с "Зиркой" из Кропивницкого, а динамовцы, узнавшие своего соперника в 1/8 финала Лиги Европы, пожалуют в гости к "Вересу" из Ровного.
Также в воскресенье состоится битва двух претендентов на "бронзу" – луганская "Заря" в Запорожье примет полтавскую "Ворсклу".
Суббота, 24 февраля
14:00 "Черноморец" – "Карпаты" – 0:0 (0:0)
Желтые карточки: Татарков (4), Мамаду Ваг (36), Новак (90+1) – Ди Франко (20), Вербный (30), Сандохадзе (36), Карраскаль (64), Клец (69).
Удаление: Ковалец (28, прямая красная карточка)
Букмекеры: 2.75 – 2.90 – 2.55
14:00 "Александрия" – "Мариуполь" – 1:0 (0:0)
Гол: Гитченко (88)
Желтые карточки: Бухал (14), Цуриков (41), Дедечко (45), Чурко (50)
Букмекеры: 2.40 – 2.90 – 2.95
Воскресенье, 25 февраля
14:00 "Заря" – "Ворскла"
в Запорожье
ТВ: 2+2
Букмекеры: 2.00 – 3.00 – 3.75
14:00 "Олимпик" – "Сталь"
в Киеве
ТВ: Футбол-1, Oll.tv
Букмекеры: 1.40 – 3.80 – 8.00
17:00 "Шахтер" – "Зирка"
в Харькове
ТВ: Футбол-1, Oll.tv
Букмекеры: 1.09 – 7.50 – 20.00
17:00 "Верес" – "Динамо"
во Львове
ТВ: Канал 24
Букмекеры: 8.00 – 4.75 – 1.30
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ШАХТЕР
|20
|14
|3
|3
|43-18
|45
|2
| ДИНАМО
|20
|12
|6
|2
|38-15
|42
|3
|ВОРСКЛА
|20
|10
|4
|6
|26-18
|34
|4
|ЗАРЯ
|20
|7
|9
|4
|33-25
|30
|5
|МАРИУПОЛЬ
|21
|8
|5
|8
|29-27
|29
|6
|ВЕРЕС
|20
|5
|11
|4
|22-16
|26
|7
|ОЛИМПИК
|20
|6
|7
|7
|22-25
|25
|8
|АЛЕКСАНДРИЯ
|21
|4
|10
|7
|19-23
|22
|9
|КАРПАТЫ
|21
|3
|10
|8
|13-32
|19
|10
|ЗВЕЗДА
|20
|4
|6
|10
|13-26
|18
|11
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|21
|3
|9
|9
|15-34
|18
|12
|СТАЛЬ
|20
|3
|6
|11
|15-29
|15
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