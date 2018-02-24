Онлайн 21 тура чемпионата Украины: "Шахтер" и "Динамо" против середняков

Расписание и результаты 21 тура Премьер-лиги, турнирная таблица

Лидеры украинского футбола донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" после еврокубковых матчей возвращаются на внутреннюю арену.

В рамках 21 тура Премьер-лиги "горняки" после победы над "Ромой" (2:1) в Лиге чемпионов сыграют с "Зиркой" из Кропивницкого, а динамовцы, узнавшие своего соперника в 1/8 финала Лиги Европы, пожалуют в гости к "Вересу" из Ровного.

Также в воскресенье состоится битва двух претендентов на "бронзу" – луганская "Заря" в Запорожье примет полтавскую "Ворсклу".

Суббота, 24 февраля

14:00 "Черноморец" – "Карпаты" – 0:0 (0:0)

Желтые карточки: Татарков (4), Мамаду Ваг (36), Новак (90+1) – Ди Франко (20), Вербный (30), Сандохадзе (36), Карраскаль (64), Клец (69).

Удаление: Ковалец (28, прямая красная карточка)

Букмекеры: 2.75 – 2.90 – 2.55

14:00 "Александрия" – "Мариуполь" – 1:0 (0:0)

Гол: Гитченко (88)

Желтые карточки: Бухал (14), Цуриков (41), Дедечко (45), Чурко (50)

Букмекеры: 2.40 – 2.90 – 2.95

Воскресенье, 25 февраля

14:00 "Заря" – "Ворскла"

в Запорожье

ТВ: 2+2

Букмекеры: 2.00 – 3.00 – 3.75

14:00 "Олимпик" – "Сталь"

в Киеве

ТВ: Футбол-1, Oll.tv

Букмекеры: 1.40 – 3.80 – 8.00

17:00 "Шахтер" – "Зирка"

в Харькове

ТВ: Футбол-1, Oll.tv

Букмекеры: 1.09 – 7.50 – 20.00

17:00 "Верес" – "Динамо"

во Львове

ТВ: Канал 24

Букмекеры: 8.00 – 4.75 – 1.30

Турнирная таблица: