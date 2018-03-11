  • Александрия
  • Верес
  • Ворскла
  • Динамо
  • Заря
  • Зирка
  • Карпаты
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Сталь
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 21:39  Версия для печати  Отправить другу
×
Онлайн 23 тура чемпионата Украины: старт второго этапа https://www.segodnya.ua/img/article/11210/19_main.1520606106.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11210/19_tn.1520606106.jpg Новости Премьер-лига разделена на две группы по шесть команд 
Фото УПЛ
Фото УПЛ

Онлайн 23 тура чемпионата Украины: старт второго этапа

Премьер-лига разделена на две группы по шесть команд 

В пятницу, 9 марта, стартует второй этап чемпионата Украины по футболу. После первого этапа Премьер-лиги, команды разделены на две шестерки. Первая ведет борьбу за призовые места и путевки в еврокубки. Вторая – за право сохранить прописку с высшем дивизионе.

Расписание 23 тура Премьер-лиги

Пятница, 9 марта

19:00 "Ворскла" – "Шахтер" – 0:3
Голы: Феррейра (22, 36), Марлос (67, пен.)
Букмекеры: 8,25 – 4,75 – 1,30

Суббота, 10 марта

14:00 "Зирка" – "Сталь" – 1:2
Голы: Цюпа (53) – Кузык (37), Джонатан (45+1)
Букмекеры: 2,25 – 3,00 – 3,10

17:00 "Александрия" – "Черноморец" – 0:0
Букмекеры: 1,75 – 3,40 – 4,25

Воскресенье, 11 марта

14:00 "Карпаты" – "Олимпик" – 0:3
Голы: Беленький (45), Пасич (84), Щедрый (90+2)
Букмекеры: 2,55 – 3,00 – 2,65

17:00 "Мариуполь" – "Заря" – 0:0
Букмекеры: 3,30 – 3,25 – 2,05

19:30 "Динамо" – "Верес" – 0:1
Гол: Мораес (14)
Букмекеры: 1,20 – 5,75 – 11,00

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ШАХТЕР 23 17 3 3 54-18 54
2  ДИНАМО К 23 14 6 3 43-20 48
3  ВОРСКЛА 23 11 4 8 28-25 37
4  ЗАРЯ 23 8 10 5 38-28 34
5  МАРИУПОЛЬ 23 9 6 8 30-27 33
6  ВЕРЕС 23 7 11 5 26-18 32

7-12 места.
7  ОЛИМПИК 23 8 7 8 27-26 31
8  АЛЕКСАНДРИЯ 23 4 12 7 19-23 24
9  ЗВЕЗДА 23 4 7 12 14-33 19
10  ЧЕРНОМОРЕЦ 23 3 10 10 16-36 19
11  КАРПАТЫ 23 3 10 10 13-38 19
12  СТАЛЬ 23 4 6 13 17-33 18

×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины

Добавить комментарий:

Ваш комментарий (осталось символов: 1000)
Написать модератору
Правила комментирования на сайте Сегодня.ua
Подписка:     

 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2018 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"