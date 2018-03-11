Онлайн 23 тура чемпионата Украины: старт второго этапа https://www.segodnya.ua/img/article/11210/19_main.1520606106.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11210/19_tn.1520606106.jpg 2018-03-11T21:39:58+02:00 Новости Премьер-лига разделена на две группы по шесть команд

Фото УПЛ

Онлайн 23 тура чемпионата Украины: старт второго этапа

Премьер-лига разделена на две группы по шесть команд

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