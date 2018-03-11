Онлайн 23 тура чемпионата Украины: старт второго этапа

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Премьер-лига разделена на две группы по шесть команд
В пятницу, 9 марта, стартует второй этап чемпионата Украины по футболу. После первого этапа Премьер-лиги, команды разделены на две шестерки. Первая ведет борьбу за призовые места и путевки в еврокубки. Вторая – за право сохранить прописку с высшем дивизионе.
Расписание 23 тура Премьер-лиги
Пятница, 9 марта
19:00 "Ворскла" – "Шахтер" – 0:3
Голы: Феррейра (22, 36), Марлос (67, пен.)
Букмекеры: 8,25 – 4,75 – 1,30
Суббота, 10 марта
14:00 "Зирка" – "Сталь" – 1:2
Голы: Цюпа (53) – Кузык (37), Джонатан (45+1)
Букмекеры: 2,25 – 3,00 – 3,10
17:00 "Александрия" – "Черноморец" – 0:0
Букмекеры: 1,75 – 3,40 – 4,25
Воскресенье, 11 марта
14:00 "Карпаты" – "Олимпик" – 0:3
Голы: Беленький (45), Пасич (84), Щедрый (90+2)
Букмекеры: 2,55 – 3,00 – 2,65
17:00 "Мариуполь" – "Заря" – 0:0
Букмекеры: 3,30 – 3,25 – 2,05
19:30 "Динамо" – "Верес" – 0:1
Гол: Мораес (14)
Букмекеры: 1,20 – 5,75 – 11,00
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ШАХТЕР
|23
|17
|3
|3
|54-18
|54
|2
|ДИНАМО К
|23
|14
|6
|3
|43-20
|48
|3
|ВОРСКЛА
|23
|11
|4
|8
|28-25
|37
|4
|ЗАРЯ
|23
|8
|10
|5
|38-28
|34
|5
|МАРИУПОЛЬ
|23
|9
|6
|8
|30-27
|33
|6
|ВЕРЕС
|23
|7
|11
|5
|26-18
|32
|
7-12 места.
|7
|ОЛИМПИК
|23
|8
|7
|8
|27-26
|31
|8
|АЛЕКСАНДРИЯ
|23
|4
|12
|7
|19-23
|24
|9
|ЗВЕЗДА
|23
|4
|7
|12
|14-33
|19
|10
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|23
|3
|10
|10
|16-36
|19
|11
|КАРПАТЫ
|23
|3
|10
|10
|13-38
|19
|12
|СТАЛЬ
|23
|4
|6
|13
|17-33
|18
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