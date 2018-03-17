Онлайн 24 тура чемпионата Украины по футболу

Расписание, трансляции, результаты и турнирная таблица Премьер-лиги

На выходных в Украине будут сыграны поединки 24 тура Премьер-лиги.

"Шахтер" сыграет с "Мариуполем", в матчах с которым не теряет очков с 2013 года. А к "Динамо" приедет "Ворскла", из последних четырех поединков с киевлянами проигравшая всего один.

24 ТУР ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ

Суббота, 17 марта

14:00 "Черноморец" – "Сталь"

Букмекеры: 2,00 – 3,10 – 3,60

17:00 "Олимпик" – "Звезда"

ТВ: Футбол 2

Букмекеры: 1,70 – 3,20 – 5,00

Воскресенье, 18 марта

14:00 "Верес" – "Заря"

ТВ: 24 канал

Букмекеры: 3,60 – 3,10 – 2,00

14:00 "Александрия" – "Карпаты"

ТВ: Футбол 1

Букмекеры: 2,00 – 3,10 – 3,60

17:00 "Шахтер" – "Мариуполь"

ТВ: Футбол 1

Букмекеры: 1,08 – 8,50 – 18,50

19:30 "Динамо" – "Ворскла"

ТВ: 2+2

Букмекеры: 1,30 – 4,75 – 8,50

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

1-6 места. М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ШАХТЕР 23 17 3 3 54-18 54 2 ДИНАМО 23 14 6 3 43-20 48 3 ВОРСКЛА 23 11 4 8 28-25 37 4 ЗАРЯ 23 8 10 5 38-28 34 5 МАРИУПОЛЬ 23 9 6 8 30-27 33 6 ВЕРЕС 23 7 11 5 26-18 32 7-12 места. 7 ОЛИМПИК 23 8 7 8 27-26 31 8 АЛЕКСАНДРИЯ 23 4 12 7 19-23 24 9 ЗВЕЗДА 23 4 7 12 14-33 19 10 ЧЕРНОМОРЕЦ 23 3 10 10 16-36 19 11 КАРПАТЫ 23 3 10 10 13-38 19 12 СТАЛЬ 23 4 6 13 17-33 18

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