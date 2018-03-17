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  • Шахтер
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Онлайн 24 тура чемпионата Украины по футболу https://www.segodnya.ua/img/article/11231/66_main.1521278836.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11231/66_tn.1521278836.jpg Новости Расписание, трансляции, результаты и турнирная таблица Премьер-лиги
Онлайн 24 тура чемпионата Украины по футболу

Онлайн 24 тура чемпионата Украины по футболу

Расписание, трансляции, результаты и турнирная таблица Премьер-лиги

На выходных в Украине будут сыграны поединки 24 тура Премьер-лиги.

"Шахтер" сыграет с "Мариуполем", в матчах с которым не теряет очков с 2013 года. А к "Динамо" приедет "Ворскла", из последних четырех поединков с киевлянами проигравшая всего один.

24 ТУР ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ

Суббота, 17 марта

14:00 "Черноморец" – "Сталь"
Букмекеры: 2,00 – 3,10 – 3,60

17:00 "Олимпик" – "Звезда"
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 1,70 – 3,20 – 5,00

Воскресенье, 18 марта

14:00 "Верес" – "Заря"
ТВ: 24 канал
Букмекеры: 3,60 – 3,10 – 2,00

14:00 "Александрия" – "Карпаты"
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 2,00 – 3,10 – 3,60

17:00 "Шахтер" – "Мариуполь"
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 1,08 – 8,50 – 18,50

19:30 "Динамо" – "Ворскла"
ТВ: 2+2
Букмекеры: 1,30 – 4,75 – 8,50

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

1-6 места.

 
М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ШАХТЕР 23 17 3 3 54-18 54
2  ДИНАМО 23 14 6 3 43-20 48
3  ВОРСКЛА 23 11 4 8 28-25 37
4  ЗАРЯ 23 8 10 5 38-28 34
5  МАРИУПОЛЬ 23 9 6 8 30-27 33
6  ВЕРЕС 23 7 11 5 26-18 32

 

7-12 места.

 
7  ОЛИМПИК 23 8 7 8 27-26 31
8  АЛЕКСАНДРИЯ 23 4 12 7 19-23 24
9  ЗВЕЗДА 23 4 7 12 14-33 19
10  ЧЕРНОМОРЕЦ 23 3 10 10 16-36 19
11  КАРПАТЫ 23 3 10 10 13-38 19
12  СТАЛЬ 23 4 6 13 17-33 18

Игрок "Мариуполя": "После вылета из Лиги чемпионов футболисты "Шахтера" будут злыми"
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, премьер-лига
 
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