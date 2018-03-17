Онлайн 24 тура чемпионата Украины по футболу

|Сегодня, 11:27
|
Расписание, трансляции, результаты и турнирная таблица Премьер-лиги
На выходных в Украине будут сыграны поединки 24 тура Премьер-лиги.
"Шахтер" сыграет с "Мариуполем", в матчах с которым не теряет очков с 2013 года. А к "Динамо" приедет "Ворскла", из последних четырех поединков с киевлянами проигравшая всего один.
24 ТУР ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ
Суббота, 17 марта
14:00 "Черноморец" – "Сталь"
Букмекеры: 2,00 – 3,10 – 3,60
17:00 "Олимпик" – "Звезда"
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 1,70 – 3,20 – 5,00
Воскресенье, 18 марта
14:00 "Верес" – "Заря"
ТВ: 24 канал
Букмекеры: 3,60 – 3,10 – 2,00
14:00 "Александрия" – "Карпаты"
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 2,00 – 3,10 – 3,60
17:00 "Шахтер" – "Мариуполь"
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 1,08 – 8,50 – 18,50
19:30 "Динамо" – "Ворскла"
ТВ: 2+2
Букмекеры: 1,30 – 4,75 – 8,50
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|
1-6 места.
|
|
Игрок "Мариуполя": "После вылета из Лиги чемпионов футболисты "Шахтера" будут злыми"