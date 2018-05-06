Онлайн 30-го тура чемпионата Украины: "Шахтер" обыграл "Зарю", "Динамо" теряет очки с "Мариуполем"

Расписание и результаты 30-го тура Премьер-лиги, турнирная таблица

30-й тур чемпионата Украины стартовал в пятницу матчем между киевским "Динамо" и "Мариуполем". После скандала с отказом киевлян ехать в Мариуполь и последующим техническим поражением все матчи между командами носят принципиальный характер.

Центральный матч тура состоялся в субботу, в котором донецкий "Шахтер" в Харькове обыграл луганскую "Зарю". Футбольный эксперт Сопко: "Заря" вышла на новый этап соперничества с "Шахтером".

Интересно, что обе команды перед матчем понесли кадровые потери – КДК ФФУ дисквалифицировал "горняков" Кайоде и Марлоса, а луганчане не смогут рассчитывать на Сватка – он отстранен на один матч за грубость в матче против "Вереса".

Пятница, 4 мая

19:00 "Динамо" – "Мариуполь" – 1:1

В Киеве на стадионе "Динамо" имени Лобановского

Голы: Цыганков (55, с пенальтим) – Борячук (15)

Букмекеры: 1.16 – 6.25 – 13.00

Суббота, 5 мая

14:00 "Верес" – "Ворскла" – 0:0

Букмекеры: 3.00 – 3.00 – 2.30

17:00 "Черноморец" – "Карпаты"

ТВ: УНИАН

Букмекеры: 3.25 – 2.85 – 2.25

19:30 "Шахтер" – "Заря" – 2:1

Голы: Феррейра (19), Тайсон (89) – Юри (63)

Букмекеры: 1.18 – 6.00 – 12.00

Воскресенье, 6 мая

14:00 "Олимпик" – "Сталь" – 0:2

В Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского

Голы: Кузик (79), Копытов (90)

Букмекеры: 1.62 – 3.30 – 5.50

19:30 "Александрия" – "Зирка" – 1:0

Гол: Запорожан (37)

Букмекеры: 1.80 – 3.00 – 4.75

Турнирная таблица: