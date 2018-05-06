Онлайн 30-го тура чемпионата Украины: "Шахтер" обыграл "Зарю", "Динамо" теряет очки с "Мариуполем"

|5 Мая 2018, 21:44
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Расписание и результаты 30-го тура Премьер-лиги, турнирная таблица
30-й тур чемпионата Украины стартовал в пятницу матчем между киевским "Динамо" и "Мариуполем". После скандала с отказом киевлян ехать в Мариуполь и последующим техническим поражением все матчи между командами носят принципиальный характер.
Центральный матч тура состоялся в субботу, в котором донецкий "Шахтер" в Харькове обыграл луганскую "Зарю". Футбольный эксперт Сопко: "Заря" вышла на новый этап соперничества с "Шахтером".
Интересно, что обе команды перед матчем понесли кадровые потери – КДК ФФУ дисквалифицировал "горняков" Кайоде и Марлоса, а луганчане не смогут рассчитывать на Сватка – он отстранен на один матч за грубость в матче против "Вереса".
Пятница, 4 мая
19:00 "Динамо" – "Мариуполь" – 1:1
В Киеве на стадионе "Динамо" имени Лобановского
Голы: Цыганков (55, с пенальтим) – Борячук (15)
Букмекеры: 1.16 – 6.25 – 13.00
Суббота, 5 мая
14:00 "Верес" – "Ворскла" – 0:0
Букмекеры: 3.00 – 3.00 – 2.30
17:00 "Черноморец" – "Карпаты"
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 3.25 – 2.85 – 2.25
19:30 "Шахтер" – "Заря" – 2:1
Голы: Феррейра (19), Тайсон (89) – Юри (63)
Букмекеры: 1.18 – 6.00 – 12.00
Воскресенье, 6 мая
14:00 "Олимпик" – "Сталь" – 0:2
В Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского
Голы: Кузик (79), Копытов (90)
Букмекеры: 1.62 – 3.30 – 5.50
19:30 "Александрия" – "Зирка" – 1:0
Гол: Запорожан (37)
Букмекеры: 1.80 – 3.00 – 4.75
Турнирная таблица:
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