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5 Мая 2018, 21:44  Версия для печати  Отправить другу
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Онлайн 30-го тура чемпионата Украины: "Шахтер" обыграл "Зарю", "Динамо" теряет очки с "Мариуполем" https://www.segodnya.ua/img/article/11356/70_main.1525426007.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11356/70_tn.1525426007.jpg Новости Расписание и результаты 30-го тура Премьер-лиги, турнирная таблица
Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Фото ФК "Шахтер"

Онлайн 30-го тура чемпионата Украины: "Шахтер" обыграл "Зарю", "Динамо" теряет очки с "Мариуполем"

Расписание и результаты 30-го тура Премьер-лиги, турнирная таблица

30-й тур чемпионата Украины стартовал в пятницу матчем между киевским "Динамо" и "Мариуполем". После скандала с отказом киевлян ехать в Мариуполь и последующим техническим поражением все матчи между командами носят принципиальный характер.

Центральный матч тура состоялся в субботу, в котором донецкий "Шахтер" в Харькове обыграл луганскую "Зарю". Футбольный эксперт Сопко: "Заря" вышла на новый этап соперничества с "Шахтером".

Интересно, что обе команды перед матчем понесли кадровые потери – КДК ФФУ дисквалифицировал "горняков" Кайоде и Марлоса, а луганчане не смогут рассчитывать на Сватка – он отстранен на один матч за грубость в матче против "Вереса".

Пятница, 4 мая

19:00 "Динамо" – "Мариуполь" – 1:1
В Киеве на стадионе "Динамо" имени Лобановского
Голы: Цыганков (55, с пенальтим) – Борячук (15)
Букмекеры: 1.16 – 6.25 – 13.00

Суббота, 5 мая

14:00 "Верес" – "Ворскла" – 0:0
Букмекеры: 3.00 – 3.00 – 2.30

17:00 "Черноморец" – "Карпаты"
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 3.25 – 2.85 – 2.25

19:30 "Шахтер" – "Заря" – 2:1
Голы: Феррейра (19), Тайсон (89) – Юри (63)
Букмекеры: 1.18 – 6.00 – 12.00

Воскресенье, 6 мая

14:00 "Олимпик" – "Сталь" – 0:2
В Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского
Голы: Кузик (79), Копытов (90)
Букмекеры: 1.62 – 3.30 – 5.50

19:30 "Александрия" – "Зирка" – 1:0
Гол: Запорожан (37)
Букмекеры: 1.80 – 3.00 – 4.75

Турнирная таблица:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ШАХТЕР 30 23 3 4 69-22 72
2  ДИНАМО
 30 20 7 3 61-24 67
3  ВОРСКЛА 30 13 6 11 34-34 45
4  ЗАРЯ 30 11 10 9 44-41 43
5  МАРИУПОЛЬ 30 10 7 13 36-39 37
6  ВЕРЕС 30 7 13 10 27-28 34

 
7  АЛЕКСАНДРИЯ 30 8 15 7 28-26 39
8  ОЛИМПИК 30 8 9 13 28-36 33
9  КАРПАТЫ 30 7 12 11 24-44 33
10  ЗИРКА 30 7 9 14 21-38 30
11  СТАЛЬ 30 6 8 16 22-39 26
12  ЧЕРНОМОРЕЦ 30 5 11 14 25-48 26

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины
 
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