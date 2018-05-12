Онлайн 31 тура чемпионата Украины: "Заря" против "Динамо" и золотой матч "Шахтера"

Расписание и результаты предпоследнего тура Премьер-лиги, турнирная таблица

В субботу и воскресенье состоятся матчи 31-го тура чемпионата Украины. 12 мая пройдут матчи второй шестерки чемпионата, а на следующий день – первой, при этом, все матчи будут начинаться в одно время, кроме поединка "Зирка" – "Карпаты".

Центральный матч состоится в воскресенье в Запорожье, где луганская "Заря", ведущая борьбу за бронзовые медали, попытается отобрать очки у киевского "Динамо".

Но все внимание украинских болельщиков будет приковано к Харькову – уже в это воскресенье донецкий "Шахтер" может стать чемпионом Украины, если обыграет "Верес". Не зря же Тарас Степаненко назвал поединок с "Версом" матчем года.

Напомним, в прошлую среду "Шахтер" в рекордный раз выиграл Кубок Украины, обыграв в финале турнира "Динамо". Смотрите видео голов "Динамо" – "Шахтер" – 0:2. Смотрите обзор финала Кубка Украины в Днепре.

Суббота, 12 мая

14:00 "Зирка" – "Карпаты"

ТВ: "Футбол 2", Oll.tv

Букмекеры: 3.50 – 2.90 – 2.15

17:00 "Олимпик" – "Черноморец"

В Киеве на стадионе "Динамо" имени В. Лобановского

ТВ: "Футбол 2", Oll.tv

Букмекеры: 2.00 – 3.10 – 3.60

17:00 "Сталь" – "Александрия"

В Киеве на "Оболонь-Арене"

ТВ: "Футбол 1", Oll.tv

Букмекеры: 3.90 – 2.90 – 2.00

Воскресенье 13

19:30 "Шахтер" – "Верес"

В Харькове на стадионе "Металлист"

ТВ: "Футбол 1", Oll.tv

Букмекеры: 1.10 – 7.00 – 19.50

19:30 "Заря" – "Динамо"

В Запорожье на "Славутич-Арене"

ТВ: "2+2"

Букмекеры: 6.50 – 4.25 – 1.40

19:30 "Мариуполь" – "Ворскла"

ТВ: "Футбол 2", Oll.tv

Букмекеры: 3.00 – 3.00 – 2.30

Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ШАХТЕР 30 23 3 4 69-22 72 2 ДИНАМО К 30 20 7 3 61-24 67 3 ВОРСКЛА 30 13 6 11 34-34 45 4 ЗАРЯ 30 11 10 9 44-41 43 5 МАРИУПОЛЬ 30 10 7 13 36-39 37 6 АЛЕКСАНДРИЯ 30 8 15 7 28-26 39 7-12 места. 7 ВЕРЕС 30 7 13 10 27-28 34 8 ОЛИМПИК 30 8 9 13 28-36 33 9 КАРПАТЫ 30 7 12 11 24-44 33 10 ЗВЕЗДА 30 7 9 14 21-38 30 11 СТАЛЬ 30 6 8 16 22-39 26 12 ЧЕРНОМОРЕЦ 30 5 11 14 25-48 26



