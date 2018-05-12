  • Александрия
  • Верес
  • Ворскла
  • Динамо
  • Заря
  • Зирка
  • Карпаты
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Сталь
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 13:44  Версия для печати  Отправить другу
×
Онлайн 31 тура чемпионата Украины: "Заря" против "Динамо" и золотой матч "Шахтера" https://www.segodnya.ua/img/article/11376/76_main.1526122171.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11376/76_tn.1526122171.jpg Новости Расписание и результаты предпоследнего тура Премьер-лиги, турнирная таблица
Фото Премьер-лига
Фото Премьер-лига

Онлайн 31 тура чемпионата Украины: "Заря" против "Динамо" и золотой матч "Шахтера"

Расписание и результаты предпоследнего тура Премьер-лиги, турнирная таблица

В субботу и воскресенье состоятся матчи 31-го тура чемпионата Украины. 12 мая пройдут матчи второй шестерки чемпионата, а на следующий день – первой, при этом, все матчи будут начинаться в одно время, кроме поединка "Зирка" – "Карпаты".

Центральный матч состоится в воскресенье в Запорожье, где луганская "Заря", ведущая борьбу за бронзовые медали, попытается отобрать очки у киевского "Динамо".

Но все внимание украинских болельщиков будет приковано к Харькову – уже в это воскресенье донецкий "Шахтер" может стать чемпионом Украины, если обыграет "Верес". Не зря же Тарас Степаненко назвал поединок с "Версом" матчем года.

Напомним, в прошлую среду "Шахтер" в рекордный раз выиграл Кубок Украины, обыграв в финале турнира "Динамо". Смотрите видео голов "Динамо" – "Шахтер" – 0:2. Смотрите обзор финала Кубка Украины в Днепре.

Суббота, 12 мая

14:00 "Зирка" – "Карпаты"
ТВ: "Футбол 2", Oll.tv
Букмекеры: 3.50 – 2.90 – 2.15

17:00 "Олимпик" – "Черноморец"
В Киеве на стадионе "Динамо" имени В. Лобановского
ТВ: "Футбол 2", Oll.tv
Букмекеры: 2.00 – 3.10 – 3.60

17:00 "Сталь" – "Александрия"
В Киеве на "Оболонь-Арене"
ТВ: "Футбол 1", Oll.tv
Букмекеры: 3.90 – 2.90 – 2.00

Воскресенье 13

19:30 "Шахтер" – "Верес"
В Харькове на стадионе "Металлист"
ТВ: "Футбол 1", Oll.tv
Букмекеры: 1.10 – 7.00 – 19.50

19:30 "Заря" – "Динамо"
В Запорожье на "Славутич-Арене"
ТВ: "2+2"
Букмекеры: 6.50 – 4.25 – 1.40

19:30 "Мариуполь" – "Ворскла"
ТВ: "Футбол 2", Oll.tv
Букмекеры: 3.00 – 3.00 – 2.30

Турнирная таблица:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ШАХТЕР 30 23 3 4 69-22 72
2  ДИНАМО К 30 20 7 3 61-24 67
3  ВОРСКЛА 30 13 6 11 34-34 45
4  ЗАРЯ 30 11 10 9 44-41 43
5  МАРИУПОЛЬ 30 10 7 13 36-39 37
6  АЛЕКСАНДРИЯ 30 8 15 7 28-26 39

7-12 места.
7  ВЕРЕС 30 7 13 10 27-28 34
8  ОЛИМПИК 30 8 9 13 28-36 33
9  КАРПАТЫ 30 7 12 11 24-44 33
10  ЗВЕЗДА 30 7 9 14 21-38 30
11  СТАЛЬ 30 6 8 16 22-39 26
12  ЧЕРНОМОРЕЦ 30 5 11 14 25-48 26



×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины
 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2018 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"