Онлайн 31 тура чемпионата Украины: "Заря" против "Динамо" и золотой матч "Шахтера"

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Расписание и результаты предпоследнего тура Премьер-лиги, турнирная таблица
В субботу и воскресенье состоятся матчи 31-го тура чемпионата Украины. 12 мая пройдут матчи второй шестерки чемпионата, а на следующий день – первой, при этом, все матчи будут начинаться в одно время, кроме поединка "Зирка" – "Карпаты".
Центральный матч состоится в воскресенье в Запорожье, где луганская "Заря", ведущая борьбу за бронзовые медали, попытается отобрать очки у киевского "Динамо".
Но все внимание украинских болельщиков будет приковано к Харькову – уже в это воскресенье донецкий "Шахтер" может стать чемпионом Украины, если обыграет "Верес". Не зря же Тарас Степаненко назвал поединок с "Версом" матчем года.
Напомним, в прошлую среду "Шахтер" в рекордный раз выиграл Кубок Украины, обыграв в финале турнира "Динамо". Смотрите видео голов "Динамо" – "Шахтер" – 0:2. Смотрите обзор финала Кубка Украины в Днепре.
Суббота, 12 мая
14:00 "Зирка" – "Карпаты"
ТВ: "Футбол 2", Oll.tv
Букмекеры: 3.50 – 2.90 – 2.15
17:00 "Олимпик" – "Черноморец"
В Киеве на стадионе "Динамо" имени В. Лобановского
ТВ: "Футбол 2", Oll.tv
Букмекеры: 2.00 – 3.10 – 3.60
17:00 "Сталь" – "Александрия"
В Киеве на "Оболонь-Арене"
ТВ: "Футбол 1", Oll.tv
Букмекеры: 3.90 – 2.90 – 2.00
Воскресенье 13
19:30 "Шахтер" – "Верес"
В Харькове на стадионе "Металлист"
ТВ: "Футбол 1", Oll.tv
Букмекеры: 1.10 – 7.00 – 19.50
19:30 "Заря" – "Динамо"
В Запорожье на "Славутич-Арене"
ТВ: "2+2"
Букмекеры: 6.50 – 4.25 – 1.40
19:30 "Мариуполь" – "Ворскла"
ТВ: "Футбол 2", Oll.tv
Букмекеры: 3.00 – 3.00 – 2.30
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ШАХТЕР
|30
|23
|3
|4
|69-22
|72
|2
|ДИНАМО К
|30
|20
|7
|3
|61-24
|67
|3
|ВОРСКЛА
|30
|13
|6
|11
|34-34
|45
|4
|ЗАРЯ
|30
|11
|10
|9
|44-41
|43
|5
|МАРИУПОЛЬ
|30
|10
|7
|13
|36-39
|37
|6
|АЛЕКСАНДРИЯ
|30
|8
|15
|7
|28-26
|39
|
7-12 места.
|7
|ВЕРЕС
|30
|7
|13
|10
|27-28
|34
|8
|ОЛИМПИК
|30
|8
|9
|13
|28-36
|33
|9
|КАРПАТЫ
|30
|7
|12
|11
|24-44
|33
|10
|ЗВЕЗДА
|30
|7
|9
|14
|21-38
|30
|11
|СТАЛЬ
|30
|6
|8
|16
|22-39
|26
|12
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|30
|5
|11
|14
|25-48
|26