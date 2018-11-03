Онлайн матча "Шахтер" – "Динамо" в чемпионате Украины

Сегодня в украинском футболе великий день – встречаются гранды, следить за онлайн трансляцией можно здесь

В чемпионате Украины наступил момент проведения очередного отечественного Эль Класико. "Шахтер" 3 ноября в Харькове принимает "Динамо", начало матча в 17:00. В турнирной таблице после неожиданного поражения киевлян в предыдущем туре от "Львова" (0:1) соперников разделяют уже пять очков, "Шахтер" впереди. Победа в Харькове может упрочить лидерство команды Паулу Фонсеки.

ОНЛАЙН МАТЧА "ШАХТЕР" – "ДИНАМО" – 0:0

Накануне стало известно, что в общей группе начал тренироваться капитан горняков Тайсон. Зато получил травму в недавней игре Кубка Украины с "Олимпиком" полузащитник Фернандо.

В то же время "Шахтер" и "Динамо" недосчитались из-за дисквалификации по одному важному футболисту: донецкий клуб – форварда Кайоде, киевский – центрального защитника Кадара. Венгр пытался вести переписку с КДК ФФУ, но ему там популярно объяснили разницу между плевками.

Одними из наиболее внимательных зрителей на матче будут главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко и ставший относительно недавно его ассистентом Александр Шовковский.

Перед поединком основных составов сыграли резервисты "Шахтера" и "Динамо", победа досталась киевлянам.

Также за день до игры состоялась жеребьевка четвертьфинальных матчей Кубка Украины, по итогам которой определилась главная пара этой стадии розыгрыша – "Шахтер" сыграет с "Динамо", причем выступит в роли принимающей стороны. Это пятая встреча двух грандов украинского футбола в кубковом розыгрыше до финального поединка.

Кстати, часть денег, полученных от реализации билетов на матч "Шахтер" – "Динамо", будет направлена на покупку оборудования для Харьковской областной детской больницы №1: с каждого билета 5 гривен пойдет на лечение детей.

С 1 ноября в Харькове начала работать фотовыставка, посвященная истории выступлений "Шахтера" в Лиге чемпионов. А в день матча ожидается большая развлекательная программа для болельщиков.