  • Александрия
  • Арсенал
  • Ворскла
  • Десна
  • Динамо
  • Заря
  • Карпаты
  • Львов
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 08:43  Версия для печати  Отправить другу
×
Онлайн матча "Шахтер" – "Динамо" в чемпионате Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11853/46_main.1541227386.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11853/46_tn.1541227386.jpg Новости Сегодня в украинском футболе великий день – встречаются гранды, следить за онлайн трансляцией можно здесь
Афиша матча от upl.ua
Афиша матча от upl.ua

Онлайн матча "Шахтер" – "Динамо" в чемпионате Украины

Сегодня в украинском футболе великий день – встречаются гранды, следить за онлайн трансляцией можно здесь

В чемпионате Украины наступил момент проведения очередного отечественного Эль Класико. "Шахтер" 3 ноября в Харькове принимает "Динамо", начало матча в 17:00. В турнирной таблице после неожиданного поражения киевлян в предыдущем туре от "Львова" (0:1) соперников разделяют уже пять очков, "Шахтер" впереди. Победа в Харькове может упрочить лидерство команды Паулу Фонсеки.

ОНЛАЙН МАТЧА "ШАХТЕР" – "ДИНАМО" – 0:0

Накануне стало известно, что в общей группе начал тренироваться капитан горняков Тайсон. Зато получил травму в недавней игре Кубка Украины с "Олимпиком" полузащитник Фернандо.

В то же время "Шахтер" и "Динамо" недосчитались из-за дисквалификации по одному важному футболисту: донецкий клуб – форварда Кайоде, киевский – центрального защитника Кадара. Венгр пытался вести переписку с КДК ФФУ, но ему там популярно объяснили разницу между плевками.

Одними из наиболее внимательных зрителей на матче будут главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко и ставший относительно недавно его ассистентом Александр Шовковский.

Перед поединком основных составов сыграли резервисты "Шахтера" и "Динамо", победа досталась киевлянам.

Также за день до игры состоялась жеребьевка четвертьфинальных матчей Кубка Украины, по итогам которой определилась главная пара этой стадии розыгрыша – "Шахтер" сыграет с "Динамо", причем выступит в роли принимающей стороны. Это пятая встреча двух грандов украинского футбола в кубковом розыгрыше до финального поединка.

Кстати, часть денег, полученных от реализации билетов на матч "Шахтер" – "Динамо", будет направлена на покупку оборудования для Харьковской областной детской больницы №1: с каждого билета 5 гривен пойдет на лечение детей.

С 1 ноября в Харькове начала работать фотовыставка, посвященная истории выступлений "Шахтера" в Лиге чемпионов. А в день матча ожидается большая развлекательная программа для болельщиков.

Читайте также:
Эксперт: "За счет огромной мотивации "Динамо" может добиться победы над "Шахтером"
Севидов - о суперматче "Шахтер" - "Динамо": "Жду накала страстей, даже с перехлестом!"
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Динамо Киев, Шахтер Донецк
 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2018 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"