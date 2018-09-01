Открытая тренировка "Шахтера": фото с фанами и FCSD на "Металлисте"

Футболисты встретились с болельщиками перед матчем с "Мариуполем"

Накануне встречи с "Мариуполем" в 7 туре чемпионата Украины футболисты донецкого "Шахтера" провели открытую тренировку для болельщиков на ОСК "Металлист".

Фаны аплодисментами приветствовали игроков и с интересом наблюдали за занятием, которое длилось почти час. По завершении футболисты вместе с тренерским штабом поднялись на трибуну, чтобы сделать совместное фото.

"Довольно часто "Шахтер" проводит такие акции, – говорит защитник Сергей Кривцов. – Я считаю, это сплачивает команду, а также сближает клуб и фанатов. Сегодня мы получили положительные эмоции от поддержки людей, которые пришли на стадион, думаю, и болельщики довольны. Настрой на предстоящий матч с "Мариуполем" боевой. Нам нужны три очка, и будем все для этого делать на футбольном поле".

Также отдельно "оранжево-черные" поздравили своих самых преданных фанов – владельцев абонементов, которые с момента переезда команды в Харьков не пропустили ни одного домашнего матча. Футболисты вручили им памятные подарки.

"Я всегда покупал сезонный пропуск, когда еще "Шахтер" играл на "Донбасс Арене", – делится впечатлениями болельщик Александр Синельников. – Когда "горняки" начали реализовывать абонементы на ОСК "Металлист", то я сразу решил, что куплю. Это очень удобно: всегда свое место на трибуне, преимущество при покупке билетов на Лигу чемпионов и многое другое. Сегодня получил огромный заряд позитива. Спасибо команде!"

"Очень понравилось мероприятие, – делится впечатлениями поклонник "горняков" Игорь Жабченко. – Много положительных эмоций, взял автографы, сфотографировался с Яриком Ракицким. "Шахтер" умеет не только классно играть, но и работать с болельщиками. Я уже третий сезон покупаю абонементы и всем рекомендую. Тот футбол, который демонстрирует "Шахтер", хочется смотреть и смотреть, но не по телевизору, а вживую".