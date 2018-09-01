  • Александрия
  • Арсенал
  • Ворскла
  • Десна
  • Динамо
  • Заря
  • Карпаты
  • Львов
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 10:38  Версия для печати  Отправить другу
×
Открытая тренировка "Шахтера": фото с фанами и FCSD на "Металлисте" https://www.segodnya.ua/img/article/11672/57_main.1535787682.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11672/57_tn.1535787682.jpg Новости Футболисты встретились с болельщиками перед матчем с "Мариуполем"

Открытая тренировка "Шахтера": фото с фанами и FCSD на "Металлисте"

Футболисты встретились с болельщиками перед матчем с "Мариуполем"

Накануне встречи с "Мариуполем" в 7 туре чемпионата Украины футболисты донецкого "Шахтера" провели открытую тренировку для болельщиков на ОСК "Металлист".

Фаны аплодисментами приветствовали игроков и с интересом наблюдали за занятием, которое длилось почти час. По завершении футболисты вместе с тренерским штабом поднялись на трибуну, чтобы сделать совместное фото.

"Довольно часто "Шахтер" проводит такие акции, – говорит защитник Сергей Кривцов. – Я считаю, это сплачивает команду, а также сближает клуб и фанатов. Сегодня мы получили положительные эмоции от поддержки людей, которые пришли на стадион, думаю, и болельщики довольны. Настрой на предстоящий матч с "Мариуполем" боевой. Нам нужны три очка, и будем все для этого делать на футбольном поле".

Также отдельно "оранжево-черные" поздравили своих самых преданных фанов – владельцев абонементов, которые с момента переезда команды в Харьков не пропустили ни одного домашнего матча. Футболисты вручили им памятные подарки.

"Я всегда покупал сезонный пропуск, когда еще "Шахтер" играл на "Донбасс Арене", – делится впечатлениями болельщик Александр Синельников. – Когда "горняки" начали реализовывать абонементы на ОСК "Металлист", то я сразу решил, что куплю. Это очень удобно: всегда свое место на трибуне, преимущество при покупке билетов на Лигу чемпионов и многое другое. Сегодня получил огромный заряд позитива. Спасибо команде!"

"Очень понравилось мероприятие, – делится впечатлениями поклонник "горняков" Игорь Жабченко. – Много положительных эмоций, взял автографы, сфотографировался с Яриком Ракицким. "Шахтер" умеет не только классно играть, но и работать с болельщиками. Я уже третий сезон покупаю абонементы и всем рекомендую. Тот футбол, который демонстрирует "Шахтер", хочется смотреть и смотреть, но не по телевизору, а вживую".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Тэги: футбол, Шахтер Донецк, тренировка
 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2018 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"