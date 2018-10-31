  • Александрия
  • Арсенал
  • Ворскла
  • Десна
  • Динамо
  • Заря
  • Карпаты
  • Львов
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Черноморец
  • Шахтер
Вчера, 22:50  Версия для печати  Отправить другу
×
Папа Гуйе вернулся в чемпионат Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11846/36_main.1541019029.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11846/36_tn.1541019029.jpg Новости Экс-защитник "Днепра" и "Металлиста" до конца сезона будет выступать в "Карпатах"
Папа Гуйе. Фото ФК &quot;Карпаты&quot;
Папа Гуйе. Фото ФК "Карпаты"

Папа Гуйе вернулся в чемпионат Украины

Экс-защитник "Днепра" и "Металлиста" до конца сезона будет выступать в "Карпатах"

Львовские "Карпаты" заключили контракт с сенегальским защитником Папой Гуйе. 34-летний защитник будет играть в "Карпатах" под 19-м номером. Соглашение с экс-игроком сборной Сенегала подписали до конца сезона.

Гуйе в 2005 году пополнил состав луцкой "Волыни". Позже перебрался в Харьков, где в составе "Металлиста" неоднократно выигрывал "бронзу" чемпионата Украины и становился серебряным призером. Стабильно выступал в еврокубках, вызывался в сборную Сенегала и признавался лучшим легионером нашего чемпионата.

В 2015-м стал игроком "Днепра", с которым также выигрывал бронзу Премьер-лиги.На его счету 270 матчей в чемпионате Украины и пять забитых мячей.

В течение следующих двух сезонов выступал в "Ростове" и казахском "Актобе". Летом Гуйе был на просмотре в "Динамо", но до подписания контракта дело не дошло

Сегодня "Карпаты" одержали победу над второлиговой "Черкасчина-Академия" со счетом 1:0 в 1/8 Кубка Украины. Главной сенсацией этого раунда стал вылет "Мариуполя". Результаты всех матчей 1/8 финала Кубка Украины есть на нашем сайте.

Читайте также:
Обзор самого результативного матча тура в чемпионате Украины "Черноморец" - "Карпаты"
"Карпаты" разгромили "Черноморец" в чемпионате Украины
Обзор матча "Александрия" - "Карпаты" - 2:1
"Александрия" выиграла у "Карпат" в чемпионате Украины
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Офіційний сайт ФК "Карпати"
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Карпаты Львов , Папа Гуйе
 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2018 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"