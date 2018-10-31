Папа Гуйе вернулся в чемпионат Украины

Экс-защитник "Днепра" и "Металлиста" до конца сезона будет выступать в "Карпатах"

Львовские "Карпаты" заключили контракт с сенегальским защитником Папой Гуйе. 34-летний защитник будет играть в "Карпатах" под 19-м номером. Соглашение с экс-игроком сборной Сенегала подписали до конца сезона.

Гуйе в 2005 году пополнил состав луцкой "Волыни". Позже перебрался в Харьков, где в составе "Металлиста" неоднократно выигрывал "бронзу" чемпионата Украины и становился серебряным призером. Стабильно выступал в еврокубках, вызывался в сборную Сенегала и признавался лучшим легионером нашего чемпионата.

В 2015-м стал игроком "Днепра", с которым также выигрывал бронзу Премьер-лиги.На его счету 270 матчей в чемпионате Украины и пять забитых мячей.

В течение следующих двух сезонов выступал в "Ростове" и казахском "Актобе". Летом Гуйе был на просмотре в "Динамо", но до подписания контракта дело не дошло.

Сегодня "Карпаты" одержали победу над второлиговой "Черкасчина-Академия" со счетом 1:0 в 1/8 Кубка Украины. Главной сенсацией этого раунда стал вылет "Мариуполя". Результаты всех матчей 1/8 финала Кубка Украины есть на нашем сайте.