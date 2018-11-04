Паулу Фонсека: "Именно такие матчи – эмоциональные и приятные – стоит смотреть"

Главный тренер "Шахтера" пообщался с журналистами после победы над "Динамо"

Харьковская победа "Шахтера" над "Динамо" в 14-м туре чемпионата Украины стала для главного тренера горняков Паулу Фонсеки первой над Александром Хацкевичем в УПЛ. И хотя португальский специалист обыгрывал белорусского в других официальных турнирах – Кубке и Суперкубке Украины, важно было уложить соперника на лопатки и в Премьер-лиге. Что и удалось сделать благодаря красивейшему удару Виктора Коваленко на 95-й минуте субботнего поединка.

После этого Фонсека пообщался с журналистами и ответил на их вопросы.

– Именно такие матчи стоит смотреть. Очень эмоциональный поединок для болельщиков, открытый футбол. За последнее время с "Динамо", вероятно, самый открытый. Возможно, в связи с тем, что киевлянам также нужна была победа. Наша команда хорошо это понимала, мы держали это в уме. В определенные моменты игра становилась очень сбалансированной, и мы отдавали инициативу "Динамо", вследствие чего появлялось больше пространства для выхода в атаки.

В то же время должен сказать, что встретились с великолепной командой. Гол в конце – плод того, что верили в себя до самого конца. И повторюсь: соперник силен, обладает отличными качествами и создал нам сложности. В некоторые отрезки поединка лучше было "Динамо", в некоторые – мы. Хороший футбол. Эмоциональный и приятный матч – именно такие стоит смотреть. Мы были продуктивны и одержали важную для нас победу.

– С чем связана замена Ракицкого? О чем вы с ним говорили?

– Честно говоря, не понимаю, почему Ракицкого нельзя заменить. После матча мне задали уже не один вопрос по этому поводу… У Ярослава была карточка. На поле возникали рискованные ситуации, где он мог сфолить и получить вторую желтую. "Динамо" в некоторые моменты качественно удавалось выходить в атаку, они были лицом к нашим защитникам, и я решил не рисковать. Что я ему сказал? Обычные слова тренера замененному футболисту, ничего особенного.

– Тайсон восстановился на сто процентов или вы рисковали, выпуская его?

– Еще не на сто процентов. Лишь то, что игра этого требовала, заставило меня его выпустить. Тайсон очень важен и привносит разницу в нашу игру. Думаю, было заметно, что физически он еще не полностью готов, однако, когда он с мячом, принимает важные решения для команды.

– Не было ли соблазна действовать вторым номером, на контратаках?

– Нет. Мы всегда хотим играть одинаково и демонстрировать один стиль. Характеристики футболистов в стартовом составе отчасти меняют ход матча, однако наш план остается тем же. Вы и сами видели с самого начала, что "Шахтер" не прятался от своей игры, – мы всегда проявляли инициативу. Во втором тайме с выходом Тайсона команда знала, что нужно хорошо обороняться и атаковать, поскольку "Динамо" стало больше рисковать. Тогда мы чаще контратаковали, потому что соперник дал нам эти зоны. Но желание по игре у нас всегда одно и то же.

– Для Коваленко это может быть перерождением?

– Прекрасное исполнение, отличный гол. Надеюсь, этот мяч принесет ему еще больше уверенности в себе. В последнее время Коваленко прибавляет. Я всегда говорил, что не понимаю той критики, которая в последнее время на него выливается. Такие моменты многому учат и многое дают футболистам.

Напомним, что Паулу Фонсека расположился выше легендарного Жозе Моуриньо в рейтинге авторитетного английского FourFourTwo.

Ранее Фонсека вынужден был признать, что даже с Тайсоном и Марлосом было бы очень тяжело с такой командой, как "Манчестер Сити".