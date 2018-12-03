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Паулу Фонсека: "На этой неделе оценим, сможет ли Марлос нам помочь" https://www.segodnya.ua/img/article/11944/29_main.1543828452.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11944/29_tn.1543828452.jpg Новости Наставник "Шахтера" основательно выговорился после ничьей с "Олимпиком"
Паулу Фонсека и Вячеслав Шевчук. Фото shakhtar.com
Паулу Фонсека и Вячеслав Шевчук. Фото shakhtar.com

Паулу Фонсека: "На этой неделе оценим, сможет ли Марлос нам помочь"

Наставник "Шахтера" основательно выговорился после ничьей с "Олимпиком"

В матче чемпионата Украины "Шахтер" – "Олимпик" (17 тур) едва не грянула сенсация. Команда Вячеслава Шевчука, отдавшего горнякам большую часть своей игровой карьеры, сумела сравнять счет, а затем еще и забить второй мяч. Только в компенсированное время чемпион Украины сумел спастись от поражения, но вопросов эта игра вызвала очень много. Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека основательно пообщался с журналистами после финального свистка.

— Признаю, что действия нашей команды и результат — плохие. Не было необходимого поведения, чтобы выиграть. Возможно, в перерыве у нас уже появилась уверенность в том, что при таком итоге исход матча решен. Ребята были предупреждены об этом. В двух моментах со стандартами, когда "Олимпик" добрался до наших ворот, пропустили два гола. Этого происходить не должно. Мне не понравилась игра моих футболистов. Некоторые должны понять: чтобы надевать футболку "Шахтера", нужно давать больше. Если не прилагать достаточно усилий, чтобы победить, получаются такие результаты. Моя главная критика адресована моей команде. Мы не работали достаточно, чтобы победить.

— По сравнению с другими встречами "Шахтер" создал очень мало моментов с игры. Это больше связано с хорошим выступлением "Олимпика" или с недоработкой ваших футболистов?

— Мы знали, что соперник закроется, будет обороняться, будет создавать нам сложности с тем, чтобы вскрыть зоны и перейти к завершению. Однако мы должны винить сами себя. Мы должны были сделать намного больше, чтобы противостоять трудностям, которые перед нами поставил "Олимпик". Мы этого не сделали.

— Вячеслав Шевчук отметил, что Вы его обидели на пресс-конференции после кубкового матча, сказав, что "Олимпик" не играл, а сегодня его оскорбил ваш помощник. Можете прокомментировать?

— Я никогда никого не оскорблял. Когда я комментирую происходящее в матче, то никого не оскорбляю, потому что уважаю абсолютно все стили игры. Но если команда приезжает сюда только обороняться, а это происходит на поле, я не могу сказать обратное. И я не рассматриваю это как недостаток уважения. Меня расстраивает, что тренер соперника думает таким образом. Я просто даю комментарий по игре. Не могу сказать, что "Олимпик" приезжает показывать атакующий футбол, когда они проводят весь матч у своей штрафной. Это произошло и тогда, и сейчас. Однако я не рассматриваю это как какое-либо оскорбление. Наши соперники демонстрируют тот футбол, который считают нужным. Я же просто стараюсь дать оценку игре исходя из того, как я ее вижу… И, полагаю, как видят ее все.

Не хочу много комментировать и из уважения не должен этого делать. Думаю, даже тем, кто смотрел матч дома по телевизору, было слышно... Некоторые люди не должны произносить такое, а потом еще вспоминать об уважении. Лучше закрыть рот и не говорить гадости. Я очень расстроен из-за этого. Некоторые люди стараются взять в руки весь свой протагонизм, потом они говорят какие-то глупости — не об игре, а о моментах, которые никому не интересны. Все это действительно очень печально. Я не хочу опускаться до того же уровня. Это не мое поведение, не часть моей жизни. Есть вещи, которые для меня намного важнее, чем результат в любом матче, — уважение и полная отдача игре.

— Что случилось с Хочолавой?

— У него возникли проблемы с коленом, и он не смог продолжать матч. Степень травмы мы определим позже.

— Есть ли шанс увидеть Марлоса на поле в 2018 году?

— Посмотрим. В последнее время он хорошо прибавляет. На этой неделе оценим, как пройдет финальная стадия восстановления и сможет ли он нам помочь.

— В интервью Kicker вы сказали, что зимой, возможно, будут куплены правый защитник и левый вингер. Это означает, что кто-то покинет команду? Есть футболисты, которых вы хотели бы видеть на данных позициях?

— Эти вопросы изучаются. Понятно, что наша команда требует усиления. Если оно состоится, то некоторым нужно будет покинуть "Шахтер".

— В интернете ходят слухи о том, что клуб интересуется полузащитником "Атлетико Паранаэнсе" Гимараэшем.

— Честно говоря, я не знаю этого игрока. Даже не представляю, о ком вы сейчас сказали.

Напомним, что последний соперник "Шахтера" по групповому раунду Лиги чемпионов на этих выходных тоже с трудом спасся от поражения в матче "Лилль" – "Лион".

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Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Тэги: чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Паулу Фонсека
 
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