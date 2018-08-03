Паулу Фонсека: "Сегодня мы проиграли по собственной вине"

Главный тренер "Шахтера" прокомментировал поражение от "Динамо"

Сегодня в матче третьего тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на своем поле обыграло донецкий "Шахтер" – 1:0. После матча главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека ответил на вопросы журналистов.

- Игра стала полной копией наших последних матчей с "Динамо". "Шахтер" владел инициативой, "Динамо" оборонялось, пытаясь через контратаки найти свое счастье у наших ворот. Соперник забил гол, а мы – нет, поэтому многого сейчас сказать не могу. Победа "Динамо" состоит в том, что команда добилась лучшего результата, забила гол.

- Шевченко получит шанс играть за первую команду?

- Я понимаю, на что вы намекаете. Но я доверю всем игрокам нашей команды. В том числе, и Пятову.

- Какова роль Мораеса в новом "Шахтере", который вы, судя по всему, сейчас строите?

- Мораес великолепно играет. И даже сегодня он очень много работал, провел великолепную игру, работал на команду. Мы довольно просто добирались до штрафной соперника, но затем нам не хватало ударов по воротам. Пробить стену, которой являлась сегодня команда "Динамо", было сложно. В этой связи Мораес сегодня особо даже не понадобился, ему было сложно реализовать свои возможности. Но в целом он, повторюсь, отлично работает на команду.

- Как вам судейство матча?

- Я не буду ничего говорить о судействе. Иначе появятся разговоры, что я постоянно жалуюсь на судейство. Сегодня мы проиграли по собственной вине.