"Перенервничал": тренер "Зари" Юрий Вернидуб не пришел на пресс-конференцию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cc/0ae/dae/5cc0aedae53b2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cc/0ae/dae/5cc0aedae53b2.jpg 2019-04-24T21:45:00+03:00 Новости Команда Вернидуба одержала волевую победу со счетом 2:1 и поднялась на четвертое место в турнирной таблице

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб перенервничал во время матча против "Львова", поэтому на пресс-конференцию после игры вместо него пришел помощник тренера Александр Грицай. Напомним, что волевая победа на добавленной минуте вывела "Зарю" на четвертое место в Премьер-лиге. Решающий мяч был забит с пенальти на 90-й минуте.

"Первый тайм нам не удался. Но это можно объяснить. Вы понимаете, какое настроение было у ребят после поражения от "Ингульца". Ребят надо было как-то мотивировать и подготовить к игре. В перерыве мы внесли некоторые изменения, и второй тайм получился совсем другим", – прокомментировал игру Александр Грицай.

Ранее сегодня "Александрия" обыграла конкурента в борьбе за "бронзу" чемпионата Украины. Теперь отрыв команды Шарана от "Зари" составляет 12 очков, а от "Мариуполя" – 14. В следующем туре "Заря" сыграет с "Александрией" 28 апреля, а "Львов" в этот же день примет "Динамо".

Напомним, что ранее в 25 туре была зафиксирована самая результативная ничья сезона: лидеры второй шестерки чемпионата Украины выдали суперматч. "Ворскла" смогла добиться волевой ничьей с "Десной", проигрывая после первого тайма 0:3.