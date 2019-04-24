"Перенервничал": тренер "Зари" Юрий Вернидуб не пришел на пресс-конференцию//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cc/0ae/dae/5cc0aedae53b2.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cc/0ae/dae/5cc0aedae53b2.jpg2019-04-24T21:45:00+03:00Новости
Команда Вернидуба одержала волевую победу со счетом 2:1 и поднялась на четвертое место в турнирной таблице
Александр Грицай
"Перенервничал": тренер "Зари" Юрий Вернидуб не пришел на пресс-конференцию
Команда Вернидуба одержала волевую победу со счетом 2:1 и поднялась на четвертое место в турнирной таблице
"Первый тайм нам не удался. Но это можно объяснить. Вы понимаете, какое настроение было у ребят после поражения от "Ингульца". Ребят надо было как-то мотивировать и подготовить к игре. В перерыве мы внесли некоторые изменения, и второй тайм получился совсем другим", – прокомментировал игру Александр Грицай.
Напомним, что ранее в 25 туре была зафиксирована самая результативная ничья сезона: лидеры второй шестерки чемпионата Украины выдали суперматч. "Ворскла" смогла добиться волевой ничьей с "Десной", проигрывая после первого тайма 0:3.
Поделиться:
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
Мы очень надеемся, что Вам нравится наш сайт, и мы каждый день работаем над тем, чтобы сделать его лучше. Для этого нам нужна Ваша помощь. Вы можете анонимно ответить на несколько вопросов.
Это займет у Вас не более 2 минут, после чего Вы сможете продолжить пользование сайтом.