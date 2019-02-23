Первые матчи чемпионата Украны после зимней паузы: 19-й тур Премьер-лиги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/14b/29e/5c714b29ec0fc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/14b/29e/5c714b29ec0fc.jpg 2019-02-23T15:31:30+02:00 Новости Украинская Премьер-лига возобновилась после перерыва в два с половиной месяца

Чемпионат Украины по футболу возобновился после зимней паузы в два с половиной месяца! В конце февраля проходят поединки 19 тура Премьер-лиги. Всего на первом этапе ЧУ будет сыграно 22 тура, после чего команды разделятся на две группы по шесть клубов в каждой.

Центральный матч тура будет сыгран в понедельник, когда лидер сезона "Шахтер" встретится с третьей командой в таблице ЧУ "Александрией". Накануне поединка свое мнение о матче в комментарии segodnya.ua высказал наставник "Николаева" Сергей Шищенко.

Суббота, 23 февраля

14:00 "Мариуполь" – "Олимпик"

ТВ: канал "Футбол 2", сайт oll.tv

17:00 "Львов" – "Черноморец"

ТВ: канал "Футбол 2", сайт oll.tv

Воскресенье, 24 февраля:

14:00 "Арсенал" – "Десна"

ТВ: канал "Футбол 1", сайт oll.tv

17:00 "Ворскла" – "Карпаты"

ТВ: канал "Футбол 1", сайт oll.tv

Понедельник, 25 февраля:

18:30 "Динамо" – "Заря"

ТВ: канал 2+2

19:00 "Шахтер" – "Александрия"

ТВ: канал "Футбол 1", сайт oll.tv

Турнирная таблица чемпионата Украины: