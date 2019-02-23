Первые матчи чемпионата Украны после зимней паузы: 19-й тур Премьер-лиги//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/14b/29e/5c714b29ec0fc.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/14b/29e/5c714b29ec0fc.jpg2019-02-23T15:31:30+02:00Новости
Украинская Премьер-лига возобновилась после перерыва в два с половиной месяца
"Шахтер" - "Александрия": центральный матч 19 тура УПЛ. Фото shakhtar.com
Первые матчи чемпионата Украны после зимней паузы: 19-й тур Премьер-лиги
Украинская Премьер-лига возобновилась после перерыва в два с половиной месяца
Чемпионат Украины по футболу возобновился после зимней паузы в два с половиной месяца! В конце февраля проходят поединки 19 тура Премьер-лиги. Всего на первом этапе ЧУ будет сыграно 22 тура, после чего команды разделятся на две группы по шесть клубов в каждой.
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