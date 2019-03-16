Победа лидера: обзор матча "Заря" – "Шахтер" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/d3a/064/5c8d3a064132d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/d3a/064/5c8d3a064132d.jpg 2019-03-16T20:01:55+02:00 Новости Донецкий клуб добыл минимальную победу и осложнил луганчанам борьбу за бронзовые медали

В субботу, 16 марта, в Запорожье состоялся поединок 22 тура чемпионата Украины по футболу между луганской "Зарей" и донецким "Шахтером". Это была последняя игра для команд на первом этапе УПЛ. Оба клуба в первой шестерке, которая будет бороться за награды и места в еврокубках, а значит им предстоит еще две встречи до конца сезона. Сегодня победу одержал "Шахтер", благодаря голу в первом тайме Жуниора Мораеса.

"Заря" – "Шахтер" – 0:1

Гол: Мораес (25)

"Заря": Луис Фелипе, Вернидуб, Тымчик, Литвин, Арвеладзе, Чеберко, Хомченовский (Будковский, 46), Силас, Громов (Леднев, 76), Караваев, Кабаев (Лунев, 67).

"Шахтер": Пятов, Хочолава, Кривцов, Исмаили, Степаненко, Коваленко, Марлос (Соломон, 90+3), Алан Патрик (Малышев, 83), Болбат, Тайсон, Мораес (Тотовицкий, 91).

Предупреждения: Чеберко (10) Литвин (60), Лунев (77), Вернидуб (86) – Мораес (19), Тайсон (70), Кривцов (81).

Обзор матча "Заря" – "Шахтер":

Напомним, что сегодня прошел еще один матч в Премьер-лиге. Борющаяся за бронзовые медали "Александрия" на выезде разгромила "Черноморец". И теперь в турнирной таблице "Александрия" опережает "Зарю" на девять очков.

Ранее мы писали, что перед игрой с "Зарей" "Шахтер" представил новичков Тете и Маркоса, которые, по словам гендиректора "горняков" Сергея Палкина, "в будущем станут звездами европейского футбола".