Победа лидера: обзор матча "Заря" – "Шахтер"//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/d3a/064/5c8d3a064132d.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/d3a/064/5c8d3a064132d.jpg2019-03-16T20:01:55+02:00Новости
Донецкий клуб добыл минимальную победу и осложнил луганчанам борьбу за бронзовые медали
Жуниор Мораес забил победный гол
Победа лидера: обзор матча "Заря" – "Шахтер"
Донецкий клуб добыл минимальную победу и осложнил луганчанам борьбу за бронзовые медали
В субботу, 16 марта, в Запорожье состоялся поединок 22 тура чемпионата Украины по футболу между луганской "Зарей" и донецким "Шахтером". Это была последняя игра для команд на первом этапе УПЛ. Оба клуба в первой шестерке, которая будет бороться за награды и места в еврокубках, а значит им предстоит еще две встречи до конца сезона. Сегодня победу одержал "Шахтер", благодаря голу в первом тайме Жуниора Мораеса.
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