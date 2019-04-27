  • Александрия
  • Арсенал
  • Ворскла
  • Десна
  • Динамо
  • Заря
  • Карпаты
  • Львов
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 20:38
Победа за минуту: обзор матча "Олимпик" – "Карпаты" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cc/493/9da/5cc4939dae613.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cc/493/9da/5cc4939dae613.jpg Новости Донецкий клуб вырвал победу незадолго до финального свистка
Львовяне упустили победу
Львовяне упустили победу

Победа за минуту: обзор матча "Олимпик" – "Карпаты"

Донецкий клуб вырвал победу незадолго до финального свистка

В субботу, 27 апреля, в Киеве на стадионе имени Лобановского состоялся матч 26-го тура чемпионата Украины по футболу, встречались "Олимпик" и "Карпаты".

Поединок вышел очень драматичным. Сначала хозяева открыли счет, потом во втором тайме уже уступали, а развязка наступили незадолго до финального свистка. За одну минуту голы Дегтярева и Матара принесли победу "Олимпику".

"Олимпик" – "Карпаты" – 3:2
Голы: Г. Пасич (9), Дегтярев (83), Матар (84) – Ди Франко (36), Понде (54)

"Олимпик": Крынский, Снурницын, Гришко, Гай, Вантух, Политыло (Е. Пасич, 61), Г. Пасич (Матар, 74), Ксенз, Кравчук, (Валеев, 60), Дегтярев, Тейшейра

"Карпаты": Кучинский, Сандохадзе (Дебелко, 90), Онгла, Нестеров, Папа Гуйе, Мякушко (Мендес, 87), Клец, Ди Франко (Бусько, 66), Йода, Гуцуляк, Понде

Обзор матча "Олимпик" – "Карпаты"

Напомним, что главные матчи Премьер-лиги пройдут в воскресенье. Лидер первенства "Шахтер" без травмированных Марлоса, Майкона, Пятова и Степаненко, а также без дисквалифицированного Тайсона проведет гостевое дерби Донбасса с "Мариуполем". А "Динамо" встретится на выезде с неудобным для себя ФК "Львов", который в последнем матче одолел киевлян на их поле.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Сегодня|Спорт
чемпионат Украины, Карпаты Львов , Олимпик Донецк
 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2019 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"