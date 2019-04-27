Победа за минуту: обзор матча "Олимпик" – "Карпаты"//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cc/493/9da/5cc4939dae613.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cc/493/9da/5cc4939dae613.jpg2019-04-27T20:38:46+03:00Новости
Донецкий клуб вырвал победу незадолго до финального свистка
Львовяне упустили победу
Победа за минуту: обзор матча "Олимпик" – "Карпаты"
Донецкий клуб вырвал победу незадолго до финального свистка
Поединок вышел очень драматичным. Сначала хозяева открыли счет, потом во втором тайме уже уступали, а развязка наступили незадолго до финального свистка. За одну минуту голы Дегтярева и Матара принесли победу "Олимпику".
"Олимпик" – "Карпаты" – 3:2 Голы: Г. Пасич (9), Дегтярев (83), Матар (84) – Ди Франко (36), Понде (54)
"Карпаты": Кучинский, Сандохадзе (Дебелко, 90), Онгла, Нестеров, Папа Гуйе, Мякушко (Мендес, 87), Клец, Ди Франко (Бусько, 66), Йода, Гуцуляк, Понде
Обзор матча "Олимпик" – "Карпаты"
Напомним, что главные матчи Премьер-лиги пройдут в воскресенье. Лидер первенства "Шахтер" без травмированных Марлоса, Майкона, Пятова и Степаненко, а также без дисквалифицированного Тайсона проведет гостевое дерби Донбасса с "Мариуполем". А "Динамо" встретится на выезде с неудобным для себя ФК "Львов", который в последнем матче одолел киевлян на их поле.
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