Победа за минуту: обзор матча "Олимпик" – "Карпаты" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cc/493/9da/5cc4939dae613.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cc/493/9da/5cc4939dae613.jpg 2019-04-27T20:38:46+03:00 Новости Донецкий клуб вырвал победу незадолго до финального свистка

В субботу, 27 апреля, в Киеве на стадионе имени Лобановского состоялся матч 26-го тура чемпионата Украины по футболу, встречались "Олимпик" и "Карпаты".

Поединок вышел очень драматичным. Сначала хозяева открыли счет, потом во втором тайме уже уступали, а развязка наступили незадолго до финального свистка. За одну минуту голы Дегтярева и Матара принесли победу "Олимпику".

"Олимпик" – "Карпаты" – 3:2

Голы: Г. Пасич (9), Дегтярев (83), Матар (84) – Ди Франко (36), Понде (54)

"Олимпик": Крынский, Снурницын, Гришко, Гай, Вантух, Политыло (Е. Пасич, 61), Г. Пасич (Матар, 74), Ксенз, Кравчук, (Валеев, 60), Дегтярев, Тейшейра



"Карпаты": Кучинский, Сандохадзе (Дебелко, 90), Онгла, Нестеров, Папа Гуйе, Мякушко (Мендес, 87), Клец, Ди Франко (Бусько, 66), Йода, Гуцуляк, Понде

Обзор матча "Олимпик" – "Карпаты"

Напомним, что главные матчи Премьер-лиги пройдут в воскресенье. Лидер первенства "Шахтер" без травмированных Марлоса, Майкона, Пятова и Степаненко, а также без дисквалифицированного Тайсона проведет гостевое дерби Донбасса с "Мариуполем". А "Динамо" встретится на выезде с неудобным для себя ФК "Львов", который в последнем матче одолел киевлян на их поле.