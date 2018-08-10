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Подиумное дерби и шанс для Шарана: анонс четвертого тура чемпионата Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11618/15_main.1533884012.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11618/15_tn.1533884012.jpg Новости Поединок "Мариуполь" – "Динамо" не будет проведет вовремя из-за еврокубков
В четвертом туре сыграют пять матчей, а поединок &quot;Динамо&quot; и &quot;Мариуполя&quot; перенесли
В четвертом туре сыграют пять матчей, а поединок "Динамо" и "Мариуполя" перенесли

Подиумное дерби и шанс для Шарана: анонс четвертого тура чемпионата Украины

Поединок "Мариуполь" – "Динамо" не будет проведет вовремя из-за еврокубков

Четвертый тур украинской Премьер-лиги пройдет в усеченном формате – пять матчей из шести. Вновь, как и в прошлом сезоне, вовремя не будет проведен поединок "Мариуполь" – "Динамо". На этот раз причина: участие обоих соперников в квалификации еврокубков. В этой ситуации шанс стать единоличным лидером появляется у сюрприза чемпионата "Александрии", к тому же команда Шарана принимает аутсайдера – киевский "Арсенал". За "канониров" может дебютировать их последнее приобретение: французский хавбек с щекотливой для нашего слуха фамилией Ебли. До этого Кертис играл за "Ареццо" в третьем дивизионе Италии.

А центральный матч тура пройдет в Харькове, где сыграют чемпион и бронзовый призер минувшего сезона. "Шахтер" одолел "Ворсклу" в обоих домашних матчах прошлого первенства (3:2 и 4:2), но оба раза интрига сохранялась до конца. Не ждут "горняки" легкой прогулки и сейчас, даже несмотря на дисквалификацию центрфорварда полтавчан Коломойца.

"Непростая команда, физически сильные футболисты, есть несколько техничных ребят, которые обостряют индивидуально, – сказал накануне центрбек дончан Давид Хочолава. — Думаю, они сделают акцент на длинных передачах и подборах, будем с этим справляться".

Матчи четвертого тура УПЛ:

10 августа 19:00 "Олимпик" – "Львов"
11 августа 19:30 "Шахтер" – "Ворскла"
12 августа 17:00 "Александрия" – "Арсенал"
12 августа 17:00 "Карпаты" – "Заря"
12 августа 19:30 "Черноморец" – "Десна"

Напомним, что накануне четвертого тура чемпионата Украины "Шахтер" провел фотосессию под Киевом.

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Источник: Сегодня|Спорт
Автор: Кинзерский Эдуард
Тэги: чемпионат Украины
 
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