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"Полтава" разгромила "Черноморец" и вышла в Премьер-лигу https://www.segodnya.ua/img/article/11419/67_main.1527439175.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11419/67_tn.1527439175.jpg Новости Героем встречи стал Максим Дегтярев, оформивший хет-трик
Полтавчане одолели &quot;моряков&quot;. Фото ФК &quot;Полтава&quot;
Полтавчане одолели "моряков". Фото ФК "Полтава"

"Полтава" разгромила "Черноморец" и вышла в Премьер-лигу

Героем встречи стал Максим Дегтярев, оформивший хет-трик

Футбольный клуб "Полтава" впервые в своей истории выступит в Премьер-лиге. Сегодня полтавчане в переходном поединке разгромили одесский "Черноморец" – 3:0.

Первый матч завершился победой "моряков" – 1:0. Основное время ответной встречи закончилось с таким же счетом, но в пользу "горожан". Это Максим Дегтярев спустя минуту после выхода на замену открыл счет. А в дополнительное время Дегтярев забил еще два гола и вывел свою команду в высший дивизион украинского футбола. "Черноморец" опустился в Первую лигу.

"Полтава" – "Черноморец" – 3:0
Голы: Дегтярев (67, 105, 113)
Удаление: Романюк ("Ч", 110)

Напомним, что на днях в украинском футболе грянул коррупционный скандал. 35 клубов замешаны в договорных играхВ состав ОПГ входили президенты клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, околофутбольные коммерческие структуры. Всего задокументировано участие 320 фигурантов по 57 доказанным эпизодам.

А председатель Комитета по этике и честной игре ФФУ Франческо Баранка признался, что в Украине за год играется около сотни "договорняков". В основном задействованы молодежные составы и низшие лиги.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, Черноморец Одесса, ФК Полтава
 
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