"Полтава" разгромила "Черноморец" и вышла в Премьер-лигу

Героем встречи стал Максим Дегтярев, оформивший хет-трик

Футбольный клуб "Полтава" впервые в своей истории выступит в Премьер-лиге. Сегодня полтавчане в переходном поединке разгромили одесский "Черноморец" – 3:0.

Первый матч завершился победой "моряков" – 1:0. Основное время ответной встречи закончилось с таким же счетом, но в пользу "горожан". Это Максим Дегтярев спустя минуту после выхода на замену открыл счет. А в дополнительное время Дегтярев забил еще два гола и вывел свою команду в высший дивизион украинского футбола. "Черноморец" опустился в Первую лигу.

"Полтава" – "Черноморец" – 3:0

Голы: Дегтярев (67, 105, 113)

Удаление: Романюк ("Ч", 110)

Напомним, что на днях в украинском футболе грянул коррупционный скандал. 35 клубов замешаны в договорных играх. В состав ОПГ входили президенты клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, околофутбольные коммерческие структуры. Всего задокументировано участие 320 фигурантов по 57 доказанным эпизодам.

А председатель Комитета по этике и честной игре ФФУ Франческо Баранка признался, что в Украине за год играется около сотни "договорняков". В основном задействованы молодежные составы и низшие лиги.