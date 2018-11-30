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Полузащитник молодежной сборной Швейцарии приехал в "Зарю" на просмотр https://www.segodnya.ua/img/article/11937/67_main.1543568703.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11937/67_tn.1543568703.jpg Новости Вместе с основой луганчан тренируется 21-летний центральный полузащитник Цани
Ардженд Цани. Фото aargauerzeitung.ch
Ардженд Цани. Фото aargauerzeitung.ch

Полузащитник молодежной сборной Швейцарии приехал в "Зарю" на просмотр

Вместе с основой луганчан тренируется 21-летний центральный полузащитник Цани

В чемпионате Украины может появиться легионер из Швейцарии – есть информация, что с основным составом "Зари" тренируется 21-летний центральный полузащитник Ардженд Цани. Это швейцарец с косовскими корнями, выпускник академии "Базеля", хотя до этого занимался в школах родного "Гренхена" и "Золотурна".

Цани с 15-ти лет выступал за различные сборные Швейцарии, сыграл 37 матчей, забил 5 голов. В том числе – 2 матча и 1 гол за молодежную сборную. Участвовал в финальном турнире Евро-2014 (U-17).

В "Базеле" выше молодежной команды подняться Цани не сумел, ездил в аренду в "Винтертур" и "Арау", сыграл 23 матча (2 гола) во втором по силам дивизионе Швейцарии, 60 матчей (8 голов) – в третьем.

С лета 2018 года – свободный агент. При этом ориентировочная рыночная цена по версии Transfermarkt – 450 тысяч евро.

Заявить футболиста в статусе свободного агента можно в любой момент вне трансферного окна, так что Цани теоретически может сыграть в двух заключительных играх "Зари" в чемпионате Украины.

Ранее мы писали, что футбольный клуб "Шахтер" продлил контракт с полузащитником Марлосом. Новое соглашение рассчитано до конца 2021 года.

А португальский тренер Жозе Мораиш выкупил свой контракт у "Карпат" и попрощался с чемпионатом Украины.

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Заря Луганск, Ардженд Цани
 
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