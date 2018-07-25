Полузащитник "Зари" продолжит карьеру в "Черноморце"

Руслан Бабенко подписал контракт с "моряками"

Сегодня 26-летний полузащитник Руслан Бабенко заключил контракт с одесским "Черноморцем2. В команде "моряков" футболист будет выступать под 20-м номером.

Руслан Александрович Бабенко родился 8 июля 1992 года в Днепропетровске. Рост — 172 см, вес — 68 кг. Воспитанник ДЮСШ ФК "Днепр" (Днепропетровск). Выступал в командах: "Днепр" Днепропетровск, "Волынь" Луцк, "Сталь" Днепродзержинск, "Буде-Глимт" (Норвегия), "Заря" Луганск. В украинской Премьер-лиге провел 56 матчей, забил 2 гола. В 2008—2013 гг. защищал цвета юношеских и молодежной сборной Украины — 73 игры, 8 голов.

Напомним, что "Черноморец" смог вернуться в Премьер-лигу после того, как "Полтава" объявила о роспуске команды.

Незадолго до старта чемпионата клубы украинской Премьер-лиги путем голосования определяли команду, которая заменит снявшуюся "Полтаву" и станет 12-й в элитном дивизионе страны. Среди претендентов были только "Черноморец" и "Зирка". В итоге выбор команд пал на одесский клуб: "Черноморец" возвращается в Премьер-лигу.