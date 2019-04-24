Полузолотой матч: анонс "Динамо" – "Шахтер"
Кинзерский Эдуард
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Победа "горняков" фактически сделает их чемпионами Украины
Всеукраинское дерби
Полузолотой матч: анонс "Динамо" – "Шахтер"
Победа "горняков" фактически сделает их чемпионами Украины
Сегодня на столичном НСК "Олимпийский" пройдет матч, который по большому счету может закрыть главную интригу чемпионата Украины. Сейчас между "Шахтером" и "Динамо" - 7 очков. Победа "горняков" фактически сделает их чемпионами: отыграть 10-очковый гандикап за 7 оставшихся туров будет практически невозможно. За весь текущий чемпионат "оранжево-черные" недосчитались лишь 9 баллов, а весной очки вообще не теряют: 6 матчей в ЧУ - 6 побед с общим счетом – 13:0. Добавим к этому, что при равенстве очков на финише сезона чемпион определяется по лучшей разнице мячей. По этому показателю подопечные Паулу Фонсеки также намного превосходят своих оппонентов: у "горняков" разница сейчас "+47", а у динамовцев "+31". Поэтому шансы "бело-синих" сегодня может сохранить только победа.
"Главная интрига матча - на поверхности: любой другой исход, кроме победы, выведет "Динамо" из равновесия и будет психологически угнетать, - сказал "Сегодня" заслуженный тренер Украины Анатолий Бузник. - Потому как отыграть разницу даже в 7 очков до конца чемпионата им будет уже нереально. У киевлян ведь тоже почти наверняка еще будут осечки. Поэтому для динамовцев этот матч во многом решающий. А вообще поединки между "Шахтером" и "Динамо" в последнее время проходят настолько непредсказуемо, что предугадать исход матча сейчас не возьмется никто. Любой озвученный прогноз будет бутафорией, "обверткой", как у нас принято говорить с недавних пор. А делать какие-то предположения можно, лишь посмотрев хотя бы 10-15 стартовых минут игры".
Из 13 забитых в этом году "Шахтером" в УПЛ голов наибольшую лепту внесли Мораес и Коваленко (по 3). В последних классико эта пара — главная угроза и для "Динамо". В ноябре они принесли "оранжево-черным" волевую победу (2:1) в ЧУ, а чуть больше двух недель назад гол Мораеса в основное время и решающий пенальти Коваленко в послематчевой серии выбили киевлян из Кубка. К слову, в том поединке натурализованный бразилец был удален, с тех пор не играл, отбывая дисквалификацию, и, наверняка, соскучился за игрой. У киевлян же вновь раззабивался Цыганков, отметившийся голами в четырех предыдущих матчах УПЛ. Рассчитывают динамовцы и на продолжение еще одной серии: в Киеве Александр Хацкевич "Шахтеру" не проигрывает - две победы и ничья.
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