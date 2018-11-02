Пополнение в рядах "Шахтера": Тайсон готов сыграть с "Динамо"

Бразильский капитан горняков начал тренироваться в общей группе

В матче 14-го тура чемпионата Украины с "Динамо", который 3 ноября состоится в Харькове на стадионе "Металлист" (начало – 17:00), главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека может рассчитывать на капитана команды Тайсона. Бразильский полузащитник, получивший травму во время матча с "Зарей" (печально известный прыжок Игоря Харатина), уже вернулся в общую группу.

Тайсон присоединился к команде во время тренировочной работы 1 ноября и занимался в общей группе. Зато индивидуальный режим был у другого бразильского полузащитника – Фернандо, который получил травму в недавней игре Кубка Украины с "Олимпиком".

Сегодня утром на поле "Металлиста" горняки, как информирует официальный сайт клуба, провели заключительную тренировочную сессию перед игрой с принципиальным соперником. Часовое занятие состояло из короткой разминки, тактики и отработки стандартных положений.

После победы над "Олимпиком" в 1/8 финала Кубка Украины "Шахтер" остался в Харькове готовиться к игре с "Динамо". Точно известно, что с киевлянами не сыграет дисквалифицированный форвард Оларенважу Кайоде. Под вопросом находилось участие в поединке еще и полузащитников сборной Украины – Тараса Степаненко и Марлоса.

Кстати, часть денег, полученных от реализации билетов на матч "Шахтер" – "Динамо", будет направлена на покупку оборудования для Харьковской областной детской больницы №1: с каждого билета 5 гривен пойдет на лечение детей.