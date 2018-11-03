Преимущество "Шахтера" над "Динамо" в продуктивности трансферов: сравнение новичков

Жуниор Мораес перешел из Динамо в Шахтер и сразу же возглавил бомбардирскую гонку. Фото ФК "Шахтер"

Перед "украинским классико" мы посчитали пользу, которую командам принесли летние покупки

Одной из составляющих преимущества донецкого "Шахтера" над "Динамо" в этом сезоне стала более продуктивная трансферная кампания. В обеих командах дебютировали по 5 новичков, но вклад этих пятерок очень разный. Напомним, команды встретятся между собой в Харькове 3 ноября. Анонс матча "Шахтер" – "Динамо" уже есть на нашем сайте.

У "Шахтера" четверть игрового времени всех футболистов на счету новичков (24%). Мораес и Майкон в основе, Фернандо под основой. Пятерка новичков "Динамо" играет в два с половиной раза меньше, ни один не утвердился в основе.

13 голов у новичков "Шахтера", всего 1 – у "Динамо". Преимущество у "горняков", даже если не брать Мораеса. Ну а бразилец - феерит: за прошлый сезон в "Динамо" Мораес забил 5 голов в УПЛ, а сейчас за полсезона в "Шахтере" - уже 10.

При этом потратил "Шахтер" на свою пятерку в полтора раза меньше (13,1 млн евро), чем "Динамо" на свою (20,8 млн евро).

Также скажем несколько слов о сегодняшнем рефери. Для арбитра встречи Виталия Романова из Днепра это будет третье классико в карьере. Отметим, что в прошлый раз, обслуживая рандеву грандов (в последнем туре минувшего сезона), он выписал соперникам сразу 13 желтых карточек.

"Шахтер" накануне матча объявил конкурс двойников Паулу Фонсеки и Александра Хацкевича. Приз победителям - билеты на игру и возможность побывать на послематчевой пресс-конференции главных тренеров.

Добавим, что экс-защитник "Динамо" Александр Головко считает, что три очка в матче с "Шахтером" – шанс для "Динамо" вернуться в чемпионскую гонку.