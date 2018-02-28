Премьер-лига засчитала "Динамо" поражение за неявку в Мариуполь

Вступило в силу решение КДК ФФУ о неявке киевлян на матч против "Мариуполя"

28 февраля Премьер-лига получила письмо от Федерации футбола Украины, в котором сообщается, что Спортивный арбитражный суд (CAS) Лозанны отказал киевскому "Динамо" в удовлетворении жалоб на решение Апелляционного комитета ФФУ

Напомним, "Динамо" пыталось опротестовать решение КДК ФФУ о техническом поражении за неявку на матч чемпионата Украины в Мариуполь.

В связи с этим Премьер-лига внесла соответствующие изменения в турнирные таблицы Чемпионата УПЛ, Чемпионата U-21 и Чемпионата U-19 сезона 2017/18 годов – командам "Динамо" различных возрастных групп засчитано техническое поражение (0:3) в пользу "Мариуполя".

Таким образом, "Мариуполь" в турнирной таблице поднялся на шестое место, что позволяет во втором этапе чемпионата Украины бороться за еврокубковые места. Чтобы удержать позицию, команде нужно не проиграть "Олимпику" в завершающем туре первого этапа Премьер-лиги. Матч состоится 4 марта.

После вынесения вердикта гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что Решение суда Лозанны – это знак, что футбольный беспредел будет наказан.