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"Прозрачный Зорро": Игрок "Динамо" показал маску, в которой сыграет против "Шахтера" https://www.segodnya.ua/img/article/11586/69_main.1532958858.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11586/69_tn.1532958858.jpg Новости Николай Шапаренко получил перелом носа в стартовом матче чемпионата Украины
Николай Шапаренко. Фото AFP
Николай Шапаренко. Фото AFP

"Прозрачный Зорро": Игрок "Динамо" показал маску, в которой сыграет против "Шахтера"

Николай Шапаренко получил перелом носа в стартовом матче чемпионата Украины

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко получил перелом носа в матче первого тура чемпионата Украины против полтавской "Ворсклы" (1:0). В одном из эпизодов динамовец хотел нанести удар головой, но напоролся на ногу защитника. Футболист матч доиграл, и только на следующий день стало известно его травме.

Шапаренко пропустил матч второго тура Премьер-лиги против ФК "Львов" (1:0), но уже приступил к подготовке к центральному матчу первого круга чемпионата Украины против донецкого "Шахтера", который состоится в пятницу, 3 августа, в Киеве.

Для возможности играть футболисту сделали специальную маску, которая призвана защищать травмированный нос. Частенько футболисты предпочитают делать маски в клубных цветах или с какой-то тематикой, но Шапаренко остановил свой выбор на прозрачной.

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После двух туров "Динамо" и "Шахтер" имеют по шесть очков, но "горняки" опережают киевлян по количеству забитых мячей. Напомним, что в регламент чемпионата Украины снова вернули "Золотой матч".

Ранее мы писали, что полузащитник "Динамо" Дерлис Гонсалес договорился о переходе в "Сантос", хотя ранее он заявлял, что бращильцы не намерены платить ему столько же, сколько и в Украине.

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, Динамо Киев, Николай Шапаренко
 
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