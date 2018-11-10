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Пять лет без побед: где смотреть матч "Заря" – "Карпаты" https://www.segodnya.ua/img/article/11875/88_main.1541856524.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11875/88_tn.1541856524.jpg Новости Львовский клуб шестой кряду поединок сыграет на выезде
Фото upl.ua
Фото upl.ua

Пять лет без побед: где смотреть матч "Заря" – "Карпаты"

Львовский клуб шестой кряду поединок сыграет на выезде

Сегодня в 17:00 в рамках 15-го тура чемпионата Украины по футболу "Карпаты" сыграют в Запорожье в гостях у "Зари", и это будет шестой кряду матч этого сезона, в котором львовяне сыграют на выезде. Последний раз "Карпаты" были хозяевами поля еще 28 сентября с "Шахтером". После этого сыграли вничью в Мариуполе (1:1), проиграли в Александрии (1:2) и увезли победы из Одессы (5:0), Черкасс (1:0, Кубок Украины) и Киева (2:1, обыграли "Олимпик").

Но сегодня оформить победу в гостях "Карпатам" может помешать сформировавшаяся устойчивая тенденция во взаимоотношениях с "Зарей". Последний раз львовяне обыгрывали луганчан еще до войны – 10 августа 2013 года. Следующие 11 встреч "Зари" и "Карпат" завершились или вничью (шесть раз), или победами луганчан (пять).

Всего же соперники провели друг с другом 39 поединков с учетом Кубка Украины: 15 матчей выиграла "Заря", 13 – "Карпаты".

Трансляция матча, который для "Карпат" станет 750-м в чемпионате Украины, пройдет на канале "Униан".

Еще несколько интересных фактов.

"Заря" в Запорожье не выигрывает с 4 августа (пять ничьих и поражение). Зато разгромила "Черноморец" в Одессе при пустых трибунах.

"Карпаты" в гостях забивают в 12-ти матчах УПЛ кряду.

Для ветерана "Зари" Вячеслава Чечера, который играл также и за "Карпаты", эта игра может стать 410-й в Премьер-лиге.

Ранее мы писали, что "Карпаты" заключили контракт с сенегальским защитником Папой Гуйе.


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Источник: Премьер-лига
Тэги: чемпионат Украины, Заря Луганск, Карпаты Львов
 
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