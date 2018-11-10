Расписание и результаты 15 тура чемпионата Украины

|Сегодня, 10:21
|
Центральный поединок тура состоится в воскресенье в Полтаве
Сегодня в чемпионате Украины – время очередного, 15-го тура чемпионата страны по футболу под эгидой Премьер-лиги. Шесть матчей разбиты по двум дням: четыре – в субботу, два самых интересных, с участием наших грандов и всех трех представителей в еврокубках – в воскресенье. Центральная встреча тура состоится в Полтаве, где сойдутся неудачники последних матчей в Лиге Европы и Лиге чемпионов – "Ворскла" и "Шахтер".
Заслуживает уважения противостояние "Динамо" и "Мариуполя", которое после августа 2017 года приобрело дополнительный градус. Важная игра за распределение мест в топ-6 – между "Зарей" и "Карпатами".
А "Черноморец" в Чернигове попробует прервать свою черную серию под руководством Ангела Червенкова.
Суббота, 10 ноября
14:00. "Львов" – "Олимпик"
Букмекеры: 2,74 – 3,05 – 2,81
17:00. "Десна" – "Черноморец"
Букмекеры: 1,58 – 3,75 – 6,5
17:00. "Заря" – "Карпаты"
Букмекеры: 1,71 – 3,55 – 5,5
19:30. "Арсенал" – "Александрия"
Букмекеры: 5,75 – 3,35 – 1,74
Воскресенье, 11 ноября
17:00. "Динамо" – "Мариуполь"
Букмекеры: 1,21 – 6,25 – 15
19:30. "Ворскла" – "Шахтер"
Букмекеры: 11,5 – 6 – 1,26
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ШАХТЕР
|14
|12
|1
|1
|36-7
|37
|2
|ДИНАМО
|14
|9
|2
|3
|16-7
|29
|3
|АЛЕКСАНДРИЯ
|14
|8
|3
|3
|19-12
|27
|4
|ВОРСКЛА
|14
|8
|0
|6
|15-15
|24
|5
|МАРИУПОЛЬ
|14
|6
|2
|6
|17-21
|20
|6
|ЗАРЯ
|14
|4
|6
|4
|17-12
|18
|7
|ДЕСНА
|14
|5
|2
|7
|15-18
|17
|8
|ЛЬВОВ
|14
|4
|5
|5
|12-15
|17
|9
|КАРПАТЫ
|14
|4
|4
|6
|19-21
|16
|10
|ОЛИМПИК
|14
|4
|3
|7
|17-22
|15
|11
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|14
|2
|3
|9
|9-24
|9
|12
|АРСЕНАЛ
|14
|2
|1
|11
|7-25
|7
Игра четвертого тура группового раунда Лиги Европы с "Ренном" стала для футболистов "Динамо" одной из лучших в еврокубках под началом Александра Хацкевича. Об этом говорят статистические показатели аналитической компании InStat Football.Читайте также: