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Расписание и результаты 15 тура чемпионата Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11875/44_main.1541838105.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11875/44_tn.1541838105.jpg Новости Центральный поединок тура состоится в воскресенье в Полтаве
В августе Паулу Фонсека разгромил Василия Сачко в Харькове - 4:1. Фото shakhtar.com
В августе Паулу Фонсека разгромил Василия Сачко в Харькове - 4:1. Фото shakhtar.com

Расписание и результаты 15 тура чемпионата Украины

Центральный поединок тура состоится в воскресенье в Полтаве

Сегодня в чемпионате Украины – время очередного, 15-го тура чемпионата страны по футболу под эгидой Премьер-лиги. Шесть матчей разбиты по двум дням: четыре – в субботу, два самых интересных, с участием наших грандов и всех трех представителей в еврокубках – в воскресенье. Центральная встреча тура состоится в Полтаве, где сойдутся неудачники последних матчей в Лиге Европы и Лиге чемпионов – "Ворскла" и "Шахтер".

Заслуживает уважения противостояние "Динамо" и "Мариуполя", которое после августа 2017 года приобрело дополнительный градус. Важная игра за распределение мест в топ-6 – между "Зарей" и "Карпатами".

А "Черноморец" в Чернигове попробует прервать свою черную серию под руководством Ангела Червенкова.

Суббота, 10 ноября

14:00. "Львов" – "Олимпик"

Букмекеры: 2,74 – 3,05 – 2,81

17:00. "Десна" – "Черноморец"

Букмекеры: 1,58 – 3,75 – 6,5

17:00. "Заря" – "Карпаты"

Букмекеры: 1,71 – 3,55 – 5,5

19:30. "Арсенал" – "Александрия"

Букмекеры: 5,75 – 3,35 – 1,74

Воскресенье, 11 ноября

17:00. "Динамо" – "Мариуполь"

Букмекеры: 1,21 – 6,25 – 15

19:30. "Ворскла" – "Шахтер"

Букмекеры: 11,5 – 6 – 1,26

Турнирная таблица:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ШАХТЕР 14 12 1 1 36-7 37
2  ДИНАМО 14 9 2 3 16-7 29
3  АЛЕКСАНДРИЯ 14 8 3 3 19-12 27
4  ВОРСКЛА 14 8 0 6 15-15 24
5  МАРИУПОЛЬ 14 6 2 6 17-21 20
6  ЗАРЯ 14 4 6 4 17-12 18
7  ДЕСНА 14 5 2 7 15-18 17
8  ЛЬВОВ 14 4 5 5 12-15 17
9  КАРПАТЫ 14 4 4 6 19-21 16
10  ОЛИМПИК 14 4 3 7 17-22 15
11  ЧЕРНОМОРЕЦ 14 2 3 9 9-24 9
12  АРСЕНАЛ 14 2 1 11 7-25 7

Игра четвертого тура группового раунда Лиги Европы с "Ренном" стала для футболистов "Динамо" одной из лучших в еврокубках под началом Александра Хацкевича. Об этом говорят статистические показатели аналитической компании InStat Football.

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Динамо Киев, Шахтер Донецк, премьер-лига
 
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