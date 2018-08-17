Расписание и результаты пятого тура чемпионата Украины

"Динамо" встретится с сенсационным лидером, а "Шахтер" отправится в гости к новичку Премьер-лиги

В пятницу, 17 августа, стартует пятый тур чемпионата Украины по футболу. Матчи были разделены на три дня, зато в туре примут участие все команды, в отличие от предыдущего уикенда, когда Премьер-лига вынуждена была перенести очную встречу участников еврокубков "Динамо" и "Мариуполя" на сентябрь.

В центральном матче встретятся команды, не терявшие пока очки в стартовавшем сезоне – "Динамо" и "Александрия". Ранее мы опубликовали анонс пятого тура Премьер-лиги: Киев vs Александрия: бой за стирание нулей в чемпионате Украины.

Чемпион Украины "Шахтер" пожалует в гости к ФК "Львов", который на неделе вынужден был сменить тренера – на место Жилмара пришел Юрий Бакалов. Будет интересно посмотреть противостояние этих команд, ведь до старта сезона заявляли, что во Львове хотят создать второй "Шахтер".

Пятница, 17 августа

19:00 "Арсенал" – "Черноморец"

ТВ: "Футбол-1", Oll.tv

Букмкекеры: 2.50 – 2.80 – 2.90

Суббота, 18 августа

17:00 "Львов" – "Шахтер"

ТВ: Футбол-2, Oll.tv

Букмкекеры: 14.50 – 6.00 – 1.16

19:30 "Динамо" – "Александрия"

ТВ: 2+2

Букмкекеры: 1.30 – 4.50 – 9.25

Воскресенье, 19 августа

17:00 "Десна" – "Карпаты"

ТВ: Футбол-1, Oll.tv

Букмкекеры: 2.45 – 2.95 – 2.80

19:30 "Заря" – "Олимпик"

В Запорожье на "Славутич Арене"

ТВ: 2+2

Букмкекеры: 1.80 – 3.10 – 4.50

19:30 "Ворскла" – "Мариуполь"

ТВ: Футбол-1, Oll.tv

Букмкекеры: 1.60 – 3.80 – 4.75

Турнирная таблица: