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Расписание и результаты пятого тура чемпионата Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11637/10_main.1534519708.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11637/10_tn.1534519708.jpg Новости "Динамо" встретится с сенсационным лидером, а "Шахтер" отправится в гости к новичку Премьер-лиги
Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Фото ФК "Динамо"

Расписание и результаты пятого тура чемпионата Украины

"Динамо" встретится с сенсационным лидером, а "Шахтер" отправится в гости к новичку Премьер-лиги

В пятницу, 17 августа, стартует пятый тур чемпионата Украины по футболу. Матчи были разделены на три дня, зато в туре примут участие все команды, в отличие от предыдущего уикенда, когда Премьер-лига вынуждена была перенести очную встречу участников еврокубков "Динамо" и "Мариуполя" на сентябрь.

В центральном матче встретятся команды, не терявшие пока очки в стартовавшем сезоне – "Динамо" и "Александрия". Ранее мы опубликовали анонс пятого тура Премьер-лиги: Киев vs Александрия: бой за стирание нулей в чемпионате Украины.

Чемпион Украины "Шахтер" пожалует в гости к ФК "Львов", который на неделе вынужден был сменить тренера – на место Жилмара пришел Юрий Бакалов. Будет интересно посмотреть противостояние этих команд, ведь до старта сезона заявляли, что во Львове хотят создать второй "Шахтер".

Пятница, 17 августа

19:00 "Арсенал" – "Черноморец"
ТВ: "Футбол-1", Oll.tv
Букмкекеры: 2.50 – 2.80 – 2.90

Суббота, 18 августа

17:00 "Львов" – "Шахтер"
ТВ: Футбол-2, Oll.tv
Букмкекеры: 14.50 – 6.00 – 1.16

19:30 "Динамо" – "Александрия"
ТВ: 2+2
Букмкекеры: 1.30 – 4.50 – 9.25

Воскресенье, 19 августа

17:00 "Десна" – "Карпаты"
ТВ: Футбол-1, Oll.tv
Букмкекеры: 2.45 – 2.95 – 2.80

19:30 "Заря" – "Олимпик"
В Запорожье на "Славутич Арене"
ТВ: 2+2
Букмкекеры: 1.80 – 3.10 – 4.50

19:30 "Ворскла" – "Мариуполь"
ТВ: Футбол-1, Oll.tv
Букмкекеры: 1.60 – 3.80 – 4.75

Турнирная таблица:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  АЛЕКСАНДРИЯ 4 4 0 0 6-0 12
2  ШАХТЕР 4 3 0 1 9-2 9
3  ДИНАМО К 3 3 0 0 3-0 9
4  ЧЕРНОМОРЕЦ 4 2 1 1 4-3 7
5  ЗАРЯ 4 2 1 1 4-3 7
6  ОЛИМПИК 4 1 2 1 5-5 5
7  ЛЬВОВ 4 1 1 2 3-3 4
8  КАРПАТЫ 4 1 1 2 3-5 4
9  ДЕСНА 4 1 0 3 4-6 3
10  МАРИУПОЛЬ 3 1 0 2 4-7 3
11  ВОРСКЛА 4 1 0 3 2-6 3
12  АРСЕНАЛ 4 0 0 4 1-8 0


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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины
 
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