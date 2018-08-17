Расписание и результаты пятого тура чемпионата Украины

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"Динамо" встретится с сенсационным лидером, а "Шахтер" отправится в гости к новичку Премьер-лиги
В пятницу, 17 августа, стартует пятый тур чемпионата Украины по футболу. Матчи были разделены на три дня, зато в туре примут участие все команды, в отличие от предыдущего уикенда, когда Премьер-лига вынуждена была перенести очную встречу участников еврокубков "Динамо" и "Мариуполя" на сентябрь.
В центральном матче встретятся команды, не терявшие пока очки в стартовавшем сезоне – "Динамо" и "Александрия". Ранее мы опубликовали анонс пятого тура Премьер-лиги: Киев vs Александрия: бой за стирание нулей в чемпионате Украины.
Чемпион Украины "Шахтер" пожалует в гости к ФК "Львов", который на неделе вынужден был сменить тренера – на место Жилмара пришел Юрий Бакалов. Будет интересно посмотреть противостояние этих команд, ведь до старта сезона заявляли, что во Львове хотят создать второй "Шахтер".
Пятница, 17 августа
19:00 "Арсенал" – "Черноморец"
ТВ: "Футбол-1", Oll.tv
Букмкекеры: 2.50 – 2.80 – 2.90
Суббота, 18 августа
17:00 "Львов" – "Шахтер"
ТВ: Футбол-2, Oll.tv
Букмкекеры: 14.50 – 6.00 – 1.16
19:30 "Динамо" – "Александрия"
ТВ: 2+2
Букмкекеры: 1.30 – 4.50 – 9.25
Воскресенье, 19 августа
17:00 "Десна" – "Карпаты"
ТВ: Футбол-1, Oll.tv
Букмкекеры: 2.45 – 2.95 – 2.80
19:30 "Заря" – "Олимпик"
В Запорожье на "Славутич Арене"
ТВ: 2+2
Букмкекеры: 1.80 – 3.10 – 4.50
19:30 "Ворскла" – "Мариуполь"
ТВ: Футбол-1, Oll.tv
Букмкекеры: 1.60 – 3.80 – 4.75
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|АЛЕКСАНДРИЯ
|4
|4
|0
|0
|6-0
|12
|2
|ШАХТЕР
|4
|3
|0
|1
|9-2
|9
|3
|ДИНАМО К
|3
|3
|0
|0
|3-0
|9
|4
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|4
|2
|1
|1
|4-3
|7
|5
|ЗАРЯ
|4
|2
|1
|1
|4-3
|7
|6
|ОЛИМПИК
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|7
|ЛЬВОВ
|4
|1
|1
|2
|3-3
|4
|8
|КАРПАТЫ
|4
|1
|1
|2
|3-5
|4
|9
|ДЕСНА
|4
|1
|0
|3
|4-6
|3
|10
|МАРИУПОЛЬ
|3
|1
|0
|2
|4-7
|3
|11
|ВОРСКЛА
|4
|1
|0
|3
|2-6
|3
|12
|АРСЕНАЛ
|4
|0
|0
|4
|1-8
|0