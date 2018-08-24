Расписание и результаты шестого тура чемпионата Украины

Донецкое дерби и визит "Динамо" в Одессу

В пятницу, 24 августа, стартует шестой тур чемпионата Украины по футболу. Откроет тур донецкое дерби – "Олимпик" принимает "Шахтер". Чуть позже проведут свои поединки наши представители в еврокубках.

В субботу в Одессу поедет киевское "Динамо". Напомним, что динамовцы проиграли "Аяксу" в Лиге чемпионов.

В воскресенье "Заря" сыграет против дебютанта УПЛ "Десны". В Лиге Европы "Заря" сыграла вничью с "Лейпцигом".

Расписание и результаты: 6 тур УПЛ

Пятница, 24 августа

19:00 "Олимпик" – "Шахтер"

Букмекеры: 11.00 – 6.00 – 1.19

Суббота, 25 августа

17:00 "Александрия" – "Ворскла"

Букмекеры: 2.25 – 3.00 – 3.10

19:30 "Черноморец" – "Динамо"

Букмекеры: 12.00 – 5.00 – 1.22

Воскресенье, 26 августа

18:30 "Заря" – "Десна"

Букмекеры: 1.65 – 3.40 – 5.00

19:30 "Карпаты" – "Арсенал"

Букмекеры: 1.65 – 3.50 – 4.75

19:30 "Мариуполь" – "Львов"

Букмекеры: 1.83 – 3.30 – 4.00

Турнирная таблица