Расписание и результаты шестого тура чемпионата Украины

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Донецкое дерби и визит "Динамо" в Одессу
В пятницу, 24 августа, стартует шестой тур чемпионата Украины по футболу. Откроет тур донецкое дерби – "Олимпик" принимает "Шахтер". Чуть позже проведут свои поединки наши представители в еврокубках.
В субботу в Одессу поедет киевское "Динамо". Напомним, что динамовцы проиграли "Аяксу" в Лиге чемпионов.
В воскресенье "Заря" сыграет против дебютанта УПЛ "Десны". В Лиге Европы "Заря" сыграла вничью с "Лейпцигом".
Расписание и результаты: 6 тур УПЛ
Пятница, 24 августа
19:00 "Олимпик" – "Шахтер"
Букмекеры: 11.00 – 6.00 – 1.19
Суббота, 25 августа
17:00 "Александрия" – "Ворскла"
Букмекеры: 2.25 – 3.00 – 3.10
19:30 "Черноморец" – "Динамо"
Букмекеры: 12.00 – 5.00 – 1.22
Воскресенье, 26 августа
18:30 "Заря" – "Десна"
Букмекеры: 1.65 – 3.40 – 5.00
19:30 "Карпаты" – "Арсенал"
Букмекеры: 1.65 – 3.50 – 4.75
19:30 "Мариуполь" – "Львов"
Букмекеры: 1.83 – 3.30 – 4.00
Турнирная таблица
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ШАХТЕР
|5
|4
|0
|1
|11-2
|12
|2
|АЛЕКСАНДРИЯ
|5
|4
|0
|1
|6-1
|12
|3
|ДИНАМО К
|4
|4
|0
|0
|4-0
|12
|4
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|5
|2
|2
|1
|5-4
|8
|5
|ЗАРЯ
|5
|2
|2
|1
|4-3
|8
|6
|ОЛИМПИК
|5
|1
|3
|1
|5-5
|6
|7
|ВОРСКЛА
|5
|2
|0
|3
|4-7
|6
|8
|КАРПАТЫ
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|9
|ДЕСНА
|5
|1
|1
|3
|6-8
|4
|10
|ЛЬВОВ
|5
|1
|1
|3
|3-5
|4
|11
|МАРИУПОЛЬ
|4
|1
|0
|3
|5-9
|3
|12
|АРСЕНАЛ
|5
|0
|1
|4
|2-9
|1