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Расписание и результаты шестого тура чемпионата Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11653/34_main.1535110602.png https://www.segodnya.ua/img/article/11653/34_tn.1535110602.png Новости Донецкое дерби и визит "Динамо" в Одессу
Расписание и результаты шестого тура чемпионата Украины

Расписание и результаты шестого тура чемпионата Украины

Донецкое дерби и визит "Динамо" в Одессу

В пятницу, 24 августа, стартует шестой тур чемпионата Украины по футболу. Откроет тур донецкое дерби – "Олимпик" принимает "Шахтер". Чуть позже проведут свои поединки наши представители в еврокубках.

В субботу в Одессу поедет киевское "Динамо". Напомним, что динамовцы проиграли "Аяксу" в Лиге чемпионов.

В воскресенье "Заря" сыграет против дебютанта УПЛ "Десны". В Лиге Европы "Заря" сыграла вничью с "Лейпцигом".

Расписание и результаты: 6 тур УПЛ

Пятница, 24 августа

19:00 "Олимпик" – "Шахтер"
Букмекеры: 11.00 – 6.00 – 1.19

Суббота, 25 августа

17:00 "Александрия" – "Ворскла"
Букмекеры: 2.25 – 3.00 – 3.10

19:30 "Черноморец" – "Динамо"
Букмекеры: 12.00 – 5.00 – 1.22

Воскресенье, 26 августа

18:30 "Заря" – "Десна"
Букмекеры: 1.65 – 3.40 – 5.00

19:30 "Карпаты" – "Арсенал"
Букмекеры: 1.65 – 3.50 – 4.75

19:30 "Мариуполь" – "Львов"
Букмекеры: 1.83 – 3.30 – 4.00

Турнирная таблица

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ШАХТЕР 5 4 0 1 11-2 12
2  АЛЕКСАНДРИЯ 5 4 0 1 6-1 12
3  ДИНАМО К 4 4 0 0 4-0 12
4  ЧЕРНОМОРЕЦ 5 2 2 1 5-4 8
5  ЗАРЯ 5 2 2 1 4-3 8
6  ОЛИМПИК 5 1 3 1 5-5 6
7  ВОРСКЛА 5 2 0 3 4-7 6
8  КАРПАТЫ 5 1 2 2 5-7 5
9  ДЕСНА 5 1 1 3 6-8 4
10  ЛЬВОВ 5 1 1 3 3-5 4
11  МАРИУПОЛЬ 4 1 0 3 5-9 3
12  АРСЕНАЛ 5 0 1 4 2-9 1


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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, премьер-лига
 
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