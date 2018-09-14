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Разборки внутри четверки: в 8 туре пройдут сразу два топ-матча чемпионата Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11708/3_main.1536909940.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11708/3_tn.1536909940.jpg Новости "Шахтер" и "Александрия" разыграют лидерство, а "Динамо" и "Заря" поспорят за третью строчку
Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Фото ФК "Шахтер"

Разборки внутри четверки: в 8 туре пройдут сразу два топ-матча чемпионата Украины

"Шахтер" и "Александрия" разыграют лидерство, а "Динамо" и "Заря" поспорят за третью строчку

Чемпионат Украины по футболу возвращается после паузы сразу двумя матчами под вывеской "супер": в одном сойдутся первая и вторая команды нынешнего первенства, в другом – третья и четвертая. В центральном баттле уикенда "Шахтер" будет отстаивать лидерство в выездном поединке с ближайшим преследователем - "Александрией", которая дома в этом сезоне еще не теряла очков и не пропускала. К тому же в прошлом сезоне соперники так и не выявили сильнейшего, обменявшись зеркальными победами 2:1, а значит, нас ждет в высшей степени бескомпромиссный поединок. Трое из четырех лучших бомбардиров УПЛ представляют "Шахтер" и "Александрию": Мораес, Марлос и Банада.

А "Динамо" предстоит вояж в гости к "Заре". Еще не стерлась из памяти их фееричная прошлогодняя перестрелка на "Славутич-Арене" (4:4), но сейчас подобное вряд ли повторится – в этом сезоне подопечные Александра Хацкевича играют в прагматичный футбол, с расчетом на любимые 1:0. В двух предыдущих турах эта тактика давала сбои, и третий подряд "прокол" может еще больше раскачать кресло под наставником "бело-синих".

Напомним, после поражения "Карпатам" в чемпионате Украины Александр Хацкевич намекнул о своей отставке. Однако позже он опроверг уход из "Динамо", объяснив свои слова эмоциями.

А несколькими днями ранее Юрий Вернидуб после вылета "Зари" из Лиги Европы объявил о своей отставке. Но и в этом случае отставке не было суждено состояться – президент клуба уговорил наставника продолжить работу.

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Автор: Кинзерский Эдуард
Тэги: чемпионат Украины, Динамо Киев, Шахтер Донецк, Заря Луганск, ФК Александрия
 
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